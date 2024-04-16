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Только 1% внимательных водителей решат эту оптическую головоломку за шесть секунд

16 апреля 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: только 1% внимательных водителей решат эту задачу
Видите разницу между авто? Рисунок: Jargan Josh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

На рисунке один автомобиль несколько отличается от других. Чтобы оказаться среди элитных игроков в оптические головоломки нужно найти его за шесть секунд.

Задание предложила The Sun.

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Только 1% внимательных водителей разрешат эту оптическую головоломку за шесть секунд - фото 1

На рисунке изображены девять зеленых седанов с похожими чертами. Но один из них отличается от других.

Способность быстро выявлять отличия в повторяющемся рисунке свидетельствует о высоком уровне остроты зрения и навыках распознавания образов.

Впрочем, не огорчайтесь, если не выходит быстро решить задачу. Как бы там ни было, но игра не дает окончательного представления об интеллектуальных способностях игрока.

Приготовьтесь и установите таймер на шесть секунд.

Наука об оптических головоломках

  • Глаза воспринимают очень мало общего с тем, что мы видим, и именно мозг играет ключевую роль в создании образов.
  • Мозг постоянно осмысливает мир в быстром темпе, несмотря на то, что окружающая среда существует в формате 3D, а изображение на нашей сетчатке — в 2D.
  • Мозгу может быть очень трудно интерпретировать все сразу, поэтому он часто выбирает быстрые пути и дает упрощенную версию увиденного, чтобы люди могли быстрее реагировать на потенциальные опасности.
  • Когда вы смотрите на объект, то видите свет, отражающийся от него. Он попадает в глаза, превращаясь в электрические импульсы, которые мозг потом интерпретирует как изображение.
  • Различные цвета, свет и тень, могут заставить одинаковые по размеру объекты выглядеть по-разному.

Вам удалось найти решение?

Правильный ответ

Только 1% внимательных водителей разрешат эту оптическую головоломку за шесть секунд - фото 2

Ранее мы предлагали сложные оптические иллюзии — здесь и здесь.

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