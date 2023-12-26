Оптична головоломка: лише 1% розпізнають небезпечний для їзди мотоцикл

Лише 1% за 30 секунд розпізнають небезпечний для їзди мотоцикл
Спробуйте знайти в оптичній ілюзії мотоцикл без критично важливого елемента безпеки. Для цього у вас є пів хвилини.
Головоломку запропонувала The Sun.
Оптична головоломка "Мотоцикли"
На малюнку зображено 24 мотоцикли, які рухаються зліва направо. Усі мотоцикли мають рожеві кузови, сірі колеса та сидіння, червоні фари й виглядають схожими.
Але, попри повторюваний візерунок, один мотоцикл відрізняється від решти.
Люди, які вміють швидко розгадувати ілюзії, часто мають гостре око для аналізу складних візерунків і пошуку розбіжностей у цих головоломках.
Їхній хист свідчить про вроджену здатність до аналітичного мислення, критичного сприйняття та вміння швидко розчленовувати складні візуальні задачі на простіші складові.
Ви вже розв'язали головоломку?
Порада: у верхній правій частині зображення гравці можуть знайти байк, у якого відсутній важливий елемент безпеки.
І знову виникли труднощі?
Підказка: один мотоцикл їде без заднього ліхтаря.
Ілюзія маскує відсутній елемент, позаяк задні ліхтарі та фари однакового кольору.
Правильна відповідь
Після цього завдання пропонуємо розгадати ще дві оптичні ілюзії — тут і тут.
Читайте Новини.LIVE!