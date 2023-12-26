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Лише 1% за 30 секунд розпізнають небезпечний для їзди мотоцикл

26 грудня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: лише 1% розпізнають небезпечний для їзди мотоцикл
Який мотоцикл має критичний дефект? Малюнок: Fresherslive
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Спробуйте знайти в оптичній ілюзії мотоцикл без критично важливого елемента безпеки. Для цього у вас є пів хвилини.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Оптична головоломка "Мотоцикли"

На малюнку зображено 24 мотоцикли, які рухаються зліва направо. Усі мотоцикли мають рожеві кузови, сірі колеса та сидіння, червоні фари й виглядають схожими.

Але, попри повторюваний візерунок, один мотоцикл відрізняється від решти.

Люди, які вміють швидко розгадувати ілюзії, часто мають гостре око для аналізу складних візерунків і пошуку розбіжностей у цих головоломках.

Їхній хист свідчить про вроджену здатність до аналітичного мислення, критичного сприйняття та вміння швидко розчленовувати складні візуальні задачі на простіші складові.

Ви вже розв'язали головоломку?

Порада: у верхній правій частині зображення гравці можуть знайти байк, у якого відсутній важливий елемент безпеки.

І знову виникли труднощі?

Підказка: один мотоцикл їде без заднього ліхтаря.

Ілюзія маскує відсутній елемент, позаяк задні ліхтарі та фари однакового кольору.

Правильна відповідь

Після цього завдання пропонуємо розгадати ще дві оптичні ілюзії — тут і тут.

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