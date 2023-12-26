Оптическая головоломка: только 1% распознают опасный для езды мотоцикл

Какой мотоцикл имеет критический дефект? Рисунок: Fresherslive

Попытайтесь найти в оптической иллюзии мотоцикл без критически важного элемента безопасности. Для этого у вас есть пол минуты.

Головоломку предложила The Sun.

Читайте также:

Оптическая головоломка "Мотоциклы"

На рисунке изображены 24 мотоцикла, которые двигаются слева направо. Все мотоциклы имеют розовые кузова, серые колеса и сиденья, красные фары и выглядят похожими.

Но, несмотря на повторяющийся узор, один мотоцикл отличается от остальных.

Люди, умеющие быстро разгадывать иллюзии, часто имеют острый глаз для анализа сложных узоров и поиска несоответствий в этих головоломках.

Их способности свидетельствуют о врожденной тяге к аналитическому мышлению, критическому восприятию и умению быстро расчленять сложные визуальные задачи на более простые составляющие.

Вы уже решили головоломку?

Совет: в верхней правой части изображения игроки могут найти байк, у которого отсутствует важный элемент безопасности.

И снова возникли трудности?

Подсказка: один мотоцикл едет без заднего фонаря.

Иллюзия маскирует недостающий элемент, так как задние фонари и фары одинакового цвета.

Правильный ответ

После этой задачи предлагаем разгадать еще две оптические иллюзии — здесь и здесь.