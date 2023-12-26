Оптическая головоломка: только 1% распознают опасный для езды мотоцикл

Лишь 1% за 30 секунд распознают опасный для езды мотоцикл
Попытайтесь найти в оптической иллюзии мотоцикл без критически важного элемента безопасности. Для этого у вас есть пол минуты.
Головоломку предложила The Sun.
Оптическая головоломка "Мотоциклы"
На рисунке изображены 24 мотоцикла, которые двигаются слева направо. Все мотоциклы имеют розовые кузова, серые колеса и сиденья, красные фары и выглядят похожими.
Но, несмотря на повторяющийся узор, один мотоцикл отличается от остальных.
Люди, умеющие быстро разгадывать иллюзии, часто имеют острый глаз для анализа сложных узоров и поиска несоответствий в этих головоломках.
Их способности свидетельствуют о врожденной тяге к аналитическому мышлению, критическому восприятию и умению быстро расчленять сложные визуальные задачи на более простые составляющие.
Вы уже решили головоломку?
Совет: в верхней правой части изображения игроки могут найти байк, у которого отсутствует важный элемент безопасности.
И снова возникли трудности?
Подсказка: один мотоцикл едет без заднего фонаря.
Иллюзия маскирует недостающий элемент, так как задние фонари и фары одинакового цвета.
Правильный ответ
После этой задачи предлагаем разгадать еще две оптические иллюзии — здесь и здесь.
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