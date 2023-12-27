Оптична головоломка: лише 2% знайдуть приховані обличчя у магазині квітів

В крамниці заховані три обличчя. Малюнок: Brightside

Шукаємо таємних гостей квіткової крамниці. Лише люди з розвиненою спостережливістю можуть розгледіти три обличчя на малюнку за 6 секунд.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Уважно подивіться на фото та випробуйте свій мозок на міцність за допомогою цієї оптичної ілюзії.

На малюнку зображена продавчиня, яка створює букет квітів. Квіти, що її оточують, складаються з рослин різних кольорів та розмірів.

Звичайно, дуже легко розгледіти жінку, але чи зможете ви розпізнати інші обличчя на фото?

Цей тест перевірить, чи достатньо ви уважні до деталей, щоб помітити різні візерунки та форми.

Якщо ви застрягли, то тримайте підказку: спробуйте сфокусувати погляд на лівій частині зображення.

Певна рослина може здатися обличчям, хоча насправді ним не є, й це може повністю збити з пантелику.

Якщо ви не можете розгледіти обличчя, не сумуйте, ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували знайти приховані обличчя на картинках — тут і тут.