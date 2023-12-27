Оптическая головоломка: только 2% найдут скрытые лица в магазине цветов

Только 2% умников найдут три скрытых лица в магазине цветов
Ищем тайных гостей цветочного магазина. Только люди с развитой наблюдательностью могут рассмотреть три лица на рисунке за 6 секунд.
Головоломку предложила The Sun.
Оптическая головоломка "Три лица"
Внимательно посмотрите на фото и проверьте свой мозг на прочность с помощью этой оптической иллюзии.
На рисунке изображена продавщица, создающая букет цветов. Ее окружение состоит из растений разных цветов и размеров.
Конечно, очень легко рассмотреть женщину, но сможете ли вы распознать другие лица на фото?
Этот тест проверит достаточно ли вы внимательны к деталям, чтобы заметить различные узоры и формы.
Если вы застряли, держите подсказку: попробуйте сфокусировать взгляд на левой части изображения.
Определенное растение может показаться лицом, хотя на самом деле им не является, и это может полностью сбить с толку.
Если вы не можете рассмотреть лицо, не унывайте, мы покажем решение.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали найти скрытые лица на картинках — здесь и здесь.
Читайте Новини.LIVE!