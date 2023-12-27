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Только 2% умников найдут три скрытых лица в магазине цветов

27 декабря 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: только 2% найдут скрытые лица в магазине цветов
В магазине спрятаны три лица. Рисунок: Brightside
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Ищем тайных гостей цветочного магазина. Только люди с развитой наблюдательностью могут рассмотреть три лица на рисунке за 6 секунд.

Головоломку предложила The Sun.

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Оптическая головоломка "Три лица"

Внимательно посмотрите на фото и проверьте свой мозг на прочность с помощью этой оптической иллюзии.

На рисунке изображена продавщица, создающая букет цветов. Ее окружение состоит из растений разных цветов и размеров.

Конечно, очень легко рассмотреть женщину, но сможете ли вы распознать другие лица на фото?

Этот тест проверит достаточно ли вы внимательны к деталям, чтобы заметить различные узоры и формы.

Если вы застряли, держите подсказку: попробуйте сфокусировать взгляд на левой части изображения.

Определенное растение может показаться лицом, хотя на самом деле им не является, и это может полностью сбить с толку.

Если вы не можете рассмотреть лицо, не унывайте, мы покажем решение.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали найти скрытые лица на картинках — здесь и здесь.

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