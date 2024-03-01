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Лише 50 людей з усього світу мають її — яка група крові найрідша

1 березня 2024 22:23
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яка група крові є найрідшою — в чому її відмінність і особливості
Лікар, який тримає у руці пробірки з різними групами крові. Фото: Forsal
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Лише 50 людей на нашій планеті мають найрідшу групу крові, а тому — вважаються справжніми унікумами. Варто знати, яка ж група крові зустрічається досить рідко у суспільстві та що потрібно розуміти про особливості цієї групи.

Про це розповідає Cleveland Clinic.

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Яка група крові є найрідшою

Медики кажуть, що у світі дуже рідко можна зустріти людину, яка має нульовий резус-фактор, тобто, Rh null. Відомо, за останні 50 років лише у 43-х людей у цьому світі знайшли по-справжньому "золоту" кров, адже в її складі зовсім немає резус-антигенів.

Така кров є універсальною для того, щоб переливати її іншим людям з рідкими групами, але знайти такого донора дуже важко. 

Человек, сдающий кровь в больнице
Людина, яка здає кров у лікарні. Фото: Alamy

Які особливості має найрідша група крові

Дуже важко знайти донора

Варто зазначити, що у разі виникнення проблем зі здоров’ям людині з цією групою крові підійде лише така ж група, а це знайти доволі важко. Донора з цією групою шукають у всьому світі, а якщо медики не знаходять таку людину, хворому пропонують використати його ж кров, але її потрібно здати перед операцією.

Може виникнути резус-конфлікт

Жінки, які мають рідку групу крові, повинні бути вкрай обережними під час вагітності. Якщо у дитини буде ген резус-позитивної крові від батька, в цьому випадку може виникнути резус-конфлікт. Через це у малюка може бути низький рівень здорових еритроцитів, збільшена печінка або селезінка, а у найгірших випадках — у жінки може статися викидень.

Є ризик аутоімунної реакції

Резус-антигени допомагають підтримувати форму еритроцитів, тому люди з рідкою групою крові можуть постраждати від аутоімунної реакції. Тобто, імунітет може знищити всі еритроцити неправильної форми, через що в людини може виникнути анемія, яка, в свою чергу, може спровокувати серцеву недостатність і навіть рак.

Нагадаємо, ми писали про те, що категорично не можна вживати людям, які мають третю групу крові. 

Раніше ми розповідали про те, які продукти не можна їсти людям з другою групою крові. 

Також ми повідомляли про те, що медики не радять їсти людям, які мають першу групу крові.

здоров'я
організм
група крові
резус-фактор

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