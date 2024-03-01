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Только 50 человек со всего мира имеют ее — какая группа крови самая редкая

1 марта 2024 22:23
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какая группа крови самая редкая — в чем ее отличие и особенности
Врач, держащий в руке пробирки с разными группами крови. Фото: Forsal
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Только 50 человек на нашей планете имеют самую редкую группу крови, а поэтому — считаются настоящими уникумами. Следует знать, какая группа крови встречается довольно редко в обществе и что нужно понимать об особенностях этой группы.

Об этом рассказывает Cleveland Clinic.

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Какая группа крови является самой редкой

Медики говорят, что в мире очень редко можно встретить человека, имеющего нулевой резус-фактор, то есть, Rh null. Известно, за последние 50 лет только у 43 человек в этом мире нашли по-настоящему "золотую" кровь, ведь в ее составе совсем нет резус-антигенов.

Такая кровь универсальна для того, чтобы переливать ее другим людям с редкими группами, но найти такого донора очень трудно.

Человек, сдающий кровь в больнице
Человек, сдающий кровь в больнице. Фото: Alamy

Какие особенности имеет самая редкая группа крови

Очень тяжело найти донора

Стоит отметить, что в случае возникновения проблем со здоровьем человеку с этой группой крови подойдет только такая же группа, а это найти довольно трудно. Донора с этой группой ищут во всем мире, а если медики не находят такого человека, больному предлагают использовать его кровь, но ее нужно сдать перед операцией.

Может возникнуть резус-конфликт

Женщины, имеющие редкую группу крови, должны быть крайне осторожны во время беременности. Если у ребенка будет ген резус-положительной крови от отца, в этом случае может возникнуть резус-конфликт. Из-за этого у малыша может быть низкий уровень здоровых эритроцитов, увеличенная печень или селезенка, а в худших случаях — у женщины может произойти выкидыш.

Есть риск аутоиммунной реакции

Резус-антигены помогают поддерживать форму эритроцитов, поэтому люди с редкой группой крови могут пострадать от аутоиммунной реакции. То есть, иммунитет может уничтожить все эритроциты неправильной формы, из-за чего у человека может возникнуть анемия, которая, в свою очередь, может спровоцировать сердечную недостаточность и даже рак.

Напомним, мы писали о том,что категорически нельзя употреблять людям, имеющим третью группу крови.

Раньше мы рассказывали о том, какие продукты нельзя есть людям со второй группой крови.

Также мы сообщали о том, что медики не советуют есть людям, имеющим первую группу крови.

здоровье
организм
группа крови
резус-фактор

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