Оптична ілюзія: лише одиниці знайдуть п'ять тварин за 20 секунд

Можете побачити п'ять захованих тварин? Малюнок: Shutterstock

Маєте високий рівень спостережливості, якщо зможете знайти п'ять захованих тварин на цьому зображенні. Головоломка й так дуже складна, так ще гравці обмежені 20 секундами.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Оптична ілюзія "5 тварин"

На цьому малюнку зображений ескіз гілок та листя дерева на білому тлі. Монохромна оптична ілюзія ставить перед гравцями завдання знайти п'ять тварин без допомоги кольорів.

Якщо ви будете уважними між гілками та листям, ви можете побачити те, що вам потрібно було шукати.

Різні частини дерева можуть показувати різні риси захованих тварин.

Наприклад, листок може бути оком, а гілка — ногою.

Якщо вам важко знайти всі п'ять тварин, ось підказка.

У верхній лівій частині дерева може ховатися півень.

Якщо досі важко, ось ще одна підказка.

Ви шукаєте трьох маленьких птахів і двох великих.

Якщо ви знайшли всіх птахів, поаплодуйте собі. Якщо ні, то ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Після цього завдання пропонуємо розгадати ще дві оптичні ілюзії — тут і тут.