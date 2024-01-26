Оптическая иллюзия: только единицы найдут пять животных за 20 секунд

Лишь сообразительным по силам найти на сухом дереве пять животных за 20 секунд
Есть высокий уровень наблюдательности, если сможете найти пять спрятанных животных на этом изображении. Головоломка и так очень сложна, так еще игроки ограничены 20 секундами.
Головоломку предложила The Sun.
Оптическая иллюзия "5 животных"
На этом рисунке изображен эскиз ветвей и листьев дерева на белом фоне. Монохромная оптическая иллюзия ставит перед игроками задачу найти пять животных.
Если вы будете внимательны между ветвями и листьями, вы можете увидеть то, что вам нужно было искать.
Различные части дерева могут показывать разные черты спрятанных животных.
Например, листок может быть глазом, а ветка – ногой.
Если вам тяжело найти все пять животных, вот подсказка.
В верхней левой части дерева может укрываться петух.
Если до сих пор тяжело, вот еще одна подсказка.
Вы ищете трех маленьких птиц и двух больших.
Если вы нашли всех птиц, поаплодируйте себе. Если нет, то мы покажем решение.
Правильный ответ
После этой задачи предлагаем разгадать еще две оптические иллюзии — здесь и здесь.
Читайте Новини.LIVE!