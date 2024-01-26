Оптическая иллюзия: только единицы найдут пять животных за 20 секунд

Можете увидеть пять спрятанных животных? Рисунок: Shutterstock

Есть высокий уровень наблюдательности, если сможете найти пять спрятанных животных на этом изображении. Головоломка и так очень сложна, так еще игроки ограничены 20 секундами.

Головоломку предложила The Sun.

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Оптическая иллюзия "5 животных"

На этом рисунке изображен эскиз ветвей и листьев дерева на белом фоне. Монохромная оптическая иллюзия ставит перед игроками задачу найти пять животных.

Если вы будете внимательны между ветвями и листьями, вы можете увидеть то, что вам нужно было искать.

Различные части дерева могут показывать разные черты спрятанных животных.

Например, листок может быть глазом, а ветка – ногой.

Если вам тяжело найти все пять животных, вот подсказка.

В верхней левой части дерева может укрываться петух.

Если до сих пор тяжело, вот еще одна подсказка.

Вы ищете трех маленьких птиц и двух больших.

Если вы нашли всех птиц, поаплодируйте себе. Если нет, то мы покажем решение.

Правильный ответ

После этой задачи предлагаем разгадать еще две оптические иллюзии — здесь и здесь.