Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Лишь сообразительным по силам найти на сухом дереве пять животных за 20 секунд arrow

Лишь сообразительным по силам найти на сухом дереве пять животных за 20 секунд

26 января 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая иллюзия: только единицы найдут пять животных за 20 секунд
Можете увидеть пять спрятанных животных? Рисунок: Shutterstock
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Есть высокий уровень наблюдательности, если сможете найти пять спрятанных животных на этом изображении. Головоломка и так очень сложна, так еще игроки ограничены 20 секундами.

Головоломку предложила The Sun.

Читайте также:

Оптическая иллюзия "5 животных"

На этом рисунке изображен эскиз ветвей и листьев дерева на белом фоне. Монохромная оптическая иллюзия ставит перед игроками задачу найти пять животных.

Если вы будете внимательны между ветвями и листьями, вы можете увидеть то, что вам нужно было искать.

Различные части дерева могут показывать разные черты спрятанных животных.

Например, листок может быть глазом, а ветка – ногой.

Если вам тяжело найти все пять животных, вот подсказка.

В верхней левой части дерева может укрываться петух.

Если до сих пор тяжело, вот еще одна подсказка.

Вы ищете трех маленьких птиц и двух больших.

Если вы нашли всех птиц, поаплодируйте себе. Если нет, то мы покажем решение.

Правильный ответ

После этой задачи предлагаем разгадать еще две оптические иллюзии — здесь и здесь.

мозг
оптическая иллюзия
зрение
интеллект
тест

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме