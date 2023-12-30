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Лише один водій-порушник суне по зустрічній смузі — знайдіть його

30 грудня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: знайдіть за 10 секунд авто, яке їде проти руху
Один водій не правий. Малюнок: The U.S. Sun
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Американці перевіряють свою уважність до деталей за допомогою оптичних ігор з автомобілями. Знайдіть одну машину, яка рухається проти потоку, за 10 секунд.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Автомобілі на зображенні рухаються справа наліво. Але одна машина їде на зустріч іншим.

Позаяк усі автомобілі червоного кольору, а дизайн капота та багажника схожий, мало хто може одразу помітити автомобіль, що їде неправильно.

Читачі, які можуть знайти автомобіль за кілька секунд мають тонко налаштований зір. Вони мають здатність розрізняти візерунки, форми та нерівності у візуальній інформації. Такі здібності є наслідком звички уважно спостерігати за навколишнім середовищем.

Досі не знайшли порушника? Підказка: уважно роздивіться кожний ряд — авто за авто.

Не допомогло? Ще одна підказка: зосередьтеся на лівому боці малюнку.

Все одно не знайшли? Не сумуйте, ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували складні оптичні ілюзії — тут і тут.

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