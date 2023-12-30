Оптическая головоломка: найдите за 10 секунд авто, которое едет против движения

Лишь один водитель-нарушитель едет по встречной полосе — найдите его
Американцы проверяют свою внимательность к деталям с помощью оптических игр с автомобилями. Найдите одну машину, которая двигается против потока, за 10 секунд.
Головоломку предложила The Sun.
Оптическая головоломка "Встречное движение"
Автомобили на изображении двигаются справа налево. Но одна машина едет на встречу другим.
Поскольку все автомобили красного цвета, а дизайн капота и багажника похож, мало кто может сразу заметить неправильно едущий автомобиль.
Читатели, которые могут найти автомобиль за несколько секунд, имеют тонко настроенное зрение. Они способны различать узоры, формы и неровности в визуальной информации. Такие способности являются следствием привычки внимательно наблюдать за окружающей средой.
До сих пор не нашли нарушителя? Подсказка: внимательно просмотрите каждый ряд — авто за авто.
Не помогло? Еще одна подсказка: сосредоточьтесь на левой стороне рисунка.
Все равно не нашли? Не унывайте, мы покажем решение.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали сложные оптические иллюзии — здесь и здесь.
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