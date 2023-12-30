Оптическая головоломка: найдите за 10 секунд авто, которое едет против движения

Один водитель не прав. Рисунок: The US Sun

Американцы проверяют свою внимательность к деталям с помощью оптических игр с автомобилями. Найдите одну машину, которая двигается против потока, за 10 секунд.

Головоломку предложила The Sun.

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Автомобили на изображении двигаются справа налево. Но одна машина едет на встречу другим.

Поскольку все автомобили красного цвета, а дизайн капота и багажника похож, мало кто может сразу заметить неправильно едущий автомобиль.

Читатели, которые могут найти автомобиль за несколько секунд, имеют тонко настроенное зрение. Они способны различать узоры, формы и неровности в визуальной информации. Такие способности являются следствием привычки внимательно наблюдать за окружающей средой.

До сих пор не нашли нарушителя? Подсказка: внимательно просмотрите каждый ряд — авто за авто.

Не помогло? Еще одна подсказка: сосредоточьтесь на левой стороне рисунка.

Все равно не нашли? Не унывайте, мы покажем решение.

Правильный ответ

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