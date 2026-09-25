Кому належить Місяць і чи можна купити там ділянку: закон, що діє майже 60 років

Астронавт Едвін (Базз) Олдрін на Місяці. Фото: Neil Armstrong/NASA/Reuters

Люди залишили на Місяці безліч слідів, прапори та навіть обладнання. Але чи має право хоч одна країна назвати супутник своєю територією? І чи зробить вас куплений в інтернеті сертифікат власником місячної ділянки? Відповіді на ці питання можна знайти у міжнародному космічному праві, що діє майже 60 років.

Новини.LIVE з посиланням на BBC Sky at Night Magazine розповідає, кому ж насправді належить Місяць.

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Кому насправді належить Місяць

Юридично Місяць не належить нікому. Основою міжнародного космічного права майже шість десятиліть залишається Договір про космос 1967 року. Його друга стаття прямо забороняє державам привласнювати космічний простір, Місяць та інші небесні тіла через проголошення суверенітету, окупацію або використання.

Тому американський прапор, який астронавти Apollo 11 встановили на поверхні у 1969 році, не зробив цю частину Місяця територією США. Це був лише символ місії.

Чи можна купити ділянку на Місяці

Ви можете знайти компанії, які продають сертифікати на землю на Місяці. Однак міжнародно визнаного механізму, який дозволяв би зареєструвати таку ділянку як вашу нерухомість, немає. Тож документ із координатами фактично залишається сувеніром, а не правом власності, яке визнають держави.

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Чому ресурси Місяця стали спірним питанням

З самим Місяцем усе відносно зрозуміло. Ніхто ним володіти не може. А от складні питання починаються там, де йдеться про воду, мінерали та інші ресурси, які можуть видобувати на поверхні супутника.

У 1979 році з'явилася окрема міжнародна Угода про Місяць. Вона назвала небесне світило та його природні ресурси спільною спадщиною людства і передбачила створення міжнародного режиму для їх майбутнього використання. Проте документ не отримав широкої підтримки, а США, Китай і Росія до нього не приєдналися. За даними ООН, на початок 2025 року сторонами угоди були лише 17 держав.

Натомість США ще у 2015 році закріпили право своїх громадян володіти, використовувати та продавати космічні ресурси, які вони законно отримали. Водночас закон окремо наголошує, що це не означає претензії на володіння самим небесним тілом.

Цей підхід згодом відобразили й Artemis Accords, започатковані у 2020 році. Вони виходять із того, що видобування та використання ресурсів може здійснюватися відповідно до Договору про космос. Станом на 24 вересня 2026 року до цих принципів приєдналися вже 75 держав, у тому числі й Україна.

Тож, продати вам шматок Місяця ніхто не може. Але видобування та використання ресурсів у майбутньому може стати великою проблемою, якщо країни не дійдуть до спільних правил.