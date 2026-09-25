Кому принадлежит Луна и можно ли купить там участок: закон, действующий почти 60 лет

Астронавт Эдвин (Базз) Олдрин на Луне. Фото: Neil Armstrong/NASA/Reuters

Люди оставили на Луне множество следов, флагов и даже оборудования. Но имеет ли право хоть одна страна назвать спутник своей территорией? И сделает ли вас купленный в интернете сертификат владельцем лунного участка? Ответы на эти вопросы можно найти в международном космическом праве, действующем уже почти 60 лет.

Новини.LIVE со ссылкой на BBC Sky at Night Magazine рассказывает, кому же на самом деле принадлежит Луна.

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Кому на самом деле принадлежит Луна

Юридически Луна никому не принадлежит. Основой международного космического права почти шесть десятилетий остается Договор о космосе 1967 года. Его вторая статья прямо запрещает государствам присваивать космическое пространство, Луну и другие небесные тела путем провозглашения суверенитета, оккупации или использования.

Поэтому американский флаг, который астронавты "Аполлона-11" установили на поверхности в 1969 году, не сделал эту часть Луны территорией США. Это был лишь символ миссии.

Можно ли купить участок на Луне

Вы можете найти компании, которые продают сертификаты на землю на Луне. Однако международно признанного механизма, который позволял бы зарегистрировать такой участок как вашу недвижимость, нет. Поэтому документ с координатами фактически остается сувениром, а не правом собственности, признаваемым государствами.

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Почему ресурсы Луны стали спорным вопросом

С самой Луной все относительно понятно. Никто не может ею владеть. А вот сложные вопросы начинаются там, где речь идет о воде, минералах и других ресурсах, которые можно добывать на поверхности спутника.

В 1979 году появился отдельный международный Договор о Луне. Он назвал небесное светило и его природные ресурсы общим наследием человечества и предусмотрел создание международного режима для их будущего использования. Однако документ не получил широкой поддержки, а США, Китай и Россия к нему не присоединились. По данным ООН, на начало 2025 года сторонами соглашения были лишь 17 государств.

В свою очередь, США еще в 2015 году закрепили право своих граждан владеть, использовать и продавать космические ресурсы, которые они законно получили. При этом закон отдельно подчеркивает, что это не означает претензий на владение самим небесным телом.

Этот подход впоследствии нашел отражение и в Artemis Accords, принятых в 2020 году. Они исходят из того, что добыча и использование ресурсов могут осуществляться в соответствии с Договором об космосе. По состоянию на 24 сентября 2026 года к этим принципам присоединились уже 75 государств, в том числе и Украина.

Таким образом, продать вам кусок Луны никто не может. Но добыча и использование ресурсов в будущем могут стать большой проблемой, если страны не придут к общим правилам.