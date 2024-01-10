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Маленький чернівчанин на колядках заробив понад 17 000 грн для ЗСУ

10 січня 2024 02:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Маленький чернівчанин на колядках заробив понад 17 000 грн для ЗСУ
Маленький чернівчанин Данило, що наколядував 17 тис. грн для ЗСУ. Фото: facebook.com/gala.abramuk
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Першокласник з Чернівців 6-річний Данило під час свят наколядував понад 17 тис. грн для бійців Збройних сил України. Ці кошти додадуть до збору навчального закладу, де вчиться хлопчик.

Відповідний пост у Фейсбуці поширила директорка Чернівецького ліцею №5, волонтерка Галина Абрам'юк, яка розповіла Укрінформу про героїчний вчинок учня.

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На що підуть кошти, які зібрав маленький українець

"У нас в ліцеї існує така традиція колядування. Але раніше ми ходили колективами старшокласників та вчителів. А коли почалася велика війна, то колядували у школі, колядували в родинах і зібрані кошти передавали на доброчинність. Але таку суму, як напередодні приніс першокласник Данилко, такої суми грошей ще не було. Це 17395 гривень", — зазначила директорка.

Вона розповіла, що маленький українець сам захотів допомоги ЗСУ. В ліцеї наразі проводяться два збори — на перев'язувальні набори для апарату вакуумної терапії ран та на дрони для військових.

"Трохи раніше ми зібрали і придбали для наших воїнів, які лікуються у шпиталі, сам апарат вакуумної терапії ран. Він коштував близько 50 тисяч гривень. А зараз збираємо кошти на перев'язувальні набори для цього апарату. Крім того, паралельно проводимо збір і на дрони для наших військових. Тому кошти юного волонтера підуть або на перший, або на другий збір", — пояснила Абрам'юк.

Волонтерка додала, що до зборів долучилися й інші діти, що зібрали різні суми під час колядування на свята.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки волонтерки Галини Абрам'юк
Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки волонтерки Галини Абрам'юк

Нагадаємо, що киянин Василь Андрійович під час атаки на столицю 29 грудня відігнав своє палаюче авто і тим самим врятував інші припарковані машини. Новини.LIVE оголосили збір коштів, щоб допомогти чоловікові, який отримав опіки обличчя.

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