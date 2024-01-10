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Маленький черновчанин на колядках заработал более 17 000 грн для ВСУ

10 января 2024 02:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Маленький черновчанин на колядках заработал более 17 000 грн для ВСУ
Маленький черновчанин Даниил, который наколядовал 17 тыс. грн для ВСУ. Фото: facebook.com/gala.abramuk
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Первоклассник из Черновцов 6-летний Даниил во время праздников наколядовал более 17 тыс. грн для бойцов Вооруженных сил Украины. Эти средства будут добавлены к сбору учебного заведения, где учится мальчик.

Соответствующий пост в Фейсбуке распространила директор Черновицкого лицея №5, волонтер Галина Абрамьюк, которая рассказала Укринформу о героическом поступке ученика.

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"У нас в лицее существует такая традиция колядования. Но раньше мы ходили коллективами старшеклассников и учителей. А когда началась большая война, то колядовали в школе, колядовали в семьях и собранные средства передавали на благотворительность. Но такую сумму, как накануне принес первоклассник Данилко, такой суммы денег еще не было. Это 17395 гривен", — отметила директор.

Она рассказала, что маленький украинец сам захотел помочь ВСУ. В лицее проводятся два сбора — на перевязочные наборы для аппарата вакуумной терапии ран и на дроны для военных.

"Немного раньше мы собрали и приобрели для наших воинов, которые лечатся в госпитале, сам аппарат вакуумной терапии ран. Он стоил около 50 тысяч гривен. А сейчас собираем средства на перевязочные наборы для этого аппарата. Кроме того, параллельно проводим сбор и на дроны для наших военных. Поэтому средства юного волонтера пойдут либо на первый, либо на второй сбор", — пояснила Абрамьюк.

Волонтер добавила, что к собранию присоединились и другие дети, которые собрали разные суммы во время колядования на праздники.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы волонтера Галины Абрамьюк
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы волонтера Галины Абрамьюк

Напомним, что киевлянин Василий Андреевич во время атаки на столицу 29 декабря отогнал свой горящий автомобиль и тем самым спас другие припаркованные машины. Новини.LIVE объявили сбор средств, чтобы помочь мужчине, получившему ожоги лица.

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