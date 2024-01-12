Як чоловік Єфросініної виїхав з України під час війни — ведуча чесно відповіла

Маша Єфросініна чесно зізналася, як її чоловік виїхав за кордон
Відома українська телеведуча Маша Єфросініна показала милу сімейну фотографію. Популярна ведуча поділилася знімком, на якому показала свого сина і чоловіка, і відповіла на запитання одного з користувачів стосовно того, як її коханий Тимур виїхав з України.
Відповідною фотографією Маша Єфросініна поділилася у розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.
Як чоловік Маші Єфросініної виїхав за кордон
Українська ведуча показала світлину, на якій можна побачити її коханого Тимура та синочка Сашка. На фотографії чоловік ніжно обіймає свою дитину, лежачи із нею у ліжку, коли вона спить. Таким чином, Маша вирішила відповісти на запитання одного зі своїх підписників.
"Ваш чоловік служить. Як давно ви з ним бачилися?" — поцікавився один з підписників Маші Єфросініної.
Ведуча відповіла, з якої причини вона раптово зникла із соціальних мереж на період свят, і пояснила, як її коханий Тимур, який зараз служить на фронті, зміг виїхати за кордон під час повномасштабної війни в Україні.
"Одна з головних причин мого "відпочинку" від соцмереж на свята — це те, що вперше за рік ми нарешті зібралися всією сім’єю. Останній раз так було на минулий Новий рік. Тимуру дали відпустку. Оскільки він військовослужбовець і має змогу легко перетинати кордон у термін її дії. Весь цей час він витратив на дітей, домашню їжу і сон", — пояснила Маша Єфросініна.
Що відомо про чоловіка Маші Єфросініної
Чоловік Маші Єфросініної Тимур Хромаєв у період з 2015 до 2021 рік обіймав посаду голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. На початку повномасштабної війни коханий української телеведучої пішов на фронт як доброволець.
Нещодавно Маша розповіла, як Тимур прийняв рішення вступити до лав ЗСУ, не спитавши у неї про це. Ведуча зазначила, що тоді вона дуже злилася і ображалася на нього через те, що він залишає її саму з дітьми і багатьма проблемами.
"Як я злилася. Як ображалася на тебе, що залишаєш мене саму. З дітьми. З купою купезною проблем та труднощів. З заробітками... Як страждала, що не порадився зі мною… Як плакала від страху, бо знаю, що ти тримав зброю, лише коли водив мене на побачення в тир два десятки років тому", — писала Маша Єфросініна.
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