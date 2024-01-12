Як чоловік Єфросініної виїхав з України під час війни — ведуча чесно відповіла

Українська ведуча Маша Єфросініна у шоу "Леви на джипі". Фото: скриншот з YouTube

Відома українська телеведуча Маша Єфросініна показала милу сімейну фотографію. Популярна ведуча поділилася знімком, на якому показала свого сина і чоловіка, і відповіла на запитання одного з користувачів стосовно того, як її коханий Тимур виїхав з України.

Відповідною фотографією Маша Єфросініна поділилася у розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Як чоловік Маші Єфросініної виїхав за кордон

Українська ведуча показала світлину, на якій можна побачити її коханого Тимура та синочка Сашка. На фотографії чоловік ніжно обіймає свою дитину, лежачи із нею у ліжку, коли вона спить. Таким чином, Маша вирішила відповісти на запитання одного зі своїх підписників.

"Ваш чоловік служить. Як давно ви з ним бачилися?" — поцікавився один з підписників Маші Єфросініної.

Маша Єфросініна зі своїм чоловіком Тимуром. Фото: Instagram Маші Єфросініної

Ведуча відповіла, з якої причини вона раптово зникла із соціальних мереж на період свят, і пояснила, як її коханий Тимур, який зараз служить на фронті, зміг виїхати за кордон під час повномасштабної війни в Україні.

"Одна з головних причин мого "відпочинку" від соцмереж на свята — це те, що вперше за рік ми нарешті зібралися всією сім’єю. Останній раз так було на минулий Новий рік. Тимуру дали відпустку. Оскільки він військовослужбовець і має змогу легко перетинати кордон у термін її дії. Весь цей час він витратив на дітей, домашню їжу і сон", — пояснила Маша Єфросініна.

Чоловік і син Маші Єфросініної. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Що відомо про чоловіка Маші Єфросініної

Чоловік Маші Єфросініної Тимур Хромаєв у період з 2015 до 2021 рік обіймав посаду голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. На початку повномасштабної війни коханий української телеведучої пішов на фронт як доброволець.

Ведуча Маша Єфросініна зі своїм чоловіком Тимуром. Фото: Instagram Маші Єфросініної

Нещодавно Маша розповіла, як Тимур прийняв рішення вступити до лав ЗСУ, не спитавши у неї про це. Ведуча зазначила, що тоді вона дуже злилася і ображалася на нього через те, що він залишає її саму з дітьми і багатьма проблемами.

"Як я злилася. Як ображалася на тебе, що залишаєш мене саму. З дітьми. З купою купезною проблем та труднощів. З заробітками... Як страждала, що не порадився зі мною… Як плакала від страху, бо знаю, що ти тримав зброю, лише коли водив мене на побачення в тир два десятки років тому", — писала Маша Єфросініна.

Маша Єфросініна зі своїм чоловіком Тимуром. Фото: скриншот з Instagram

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