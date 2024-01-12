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Маша Єфросініна чесно зізналася, як її чоловік виїхав за кордон

12 січня 2024 18:11
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Як чоловік Єфросініної виїхав з України під час війни — ведуча чесно відповіла
Українська ведуча Маша Єфросініна у шоу "Леви на джипі". Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Відома українська телеведуча Маша Єфросініна показала милу сімейну фотографію. Популярна ведуча поділилася знімком, на якому показала свого сина і чоловіка, і відповіла на запитання одного з користувачів стосовно того, як її коханий Тимур виїхав з України.

Відповідною фотографією Маша Єфросініна поділилася у розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Як чоловік Маші Єфросініної виїхав за кордон

Українська ведуча показала світлину, на якій можна побачити її коханого Тимура та синочка Сашка. На фотографії чоловік ніжно обіймає свою дитину, лежачи із нею у ліжку, коли вона спить. Таким чином, Маша вирішила відповісти на запитання одного зі своїх підписників.

"Ваш чоловік служить. Як давно ви з ним бачилися?" — поцікавився один з підписників Маші Єфросініної.

Маша Ефросинина со своим мужем Тимуром
Маша Єфросініна зі своїм чоловіком Тимуром. Фото: Instagram Маші Єфросініної

Ведуча відповіла, з якої причини вона раптово зникла із соціальних мереж на період свят, і пояснила, як її коханий Тимур, який зараз служить на фронті, зміг виїхати за кордон під час повномасштабної війни в Україні.

"Одна з головних причин мого "відпочинку" від соцмереж на свята — це те, що вперше за рік ми нарешті зібралися всією сім’єю. Останній раз так було на минулий Новий рік. Тимуру дали відпустку. Оскільки він військовослужбовець і має змогу легко перетинати кордон у термін її дії. Весь цей час він витратив на дітей, домашню їжу і сон", — пояснила Маша Єфросініна.

Stories Маші Єфросініної
Чоловік і син Маші Єфросініної. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Що відомо про чоловіка Маші Єфросініної

Чоловік Маші Єфросініної Тимур Хромаєв у період з 2015 до 2021 рік обіймав посаду голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. На початку повномасштабної війни коханий української телеведучої пішов на фронт як доброволець.

Маша Ефросинина со своим мужем Тимуром
Ведуча Маша Єфросініна зі своїм чоловіком Тимуром. Фото: Instagram Маші Єфросініної

Нещодавно Маша розповіла, як Тимур прийняв рішення вступити до лав ЗСУ, не спитавши у неї про це. Ведуча зазначила, що тоді вона дуже злилася і ображалася на нього через те, що він залишає її саму з дітьми і багатьма проблемами.

"Як я злилася. Як ображалася на тебе, що залишаєш мене саму. З дітьми. З купою купезною проблем та труднощів. З заробітками... Як страждала, що не порадився зі мною… Як плакала від страху, бо знаю, що ти тримав зброю, лише коли водив мене на побачення в тир два десятки років тому", — писала Маша Єфросініна.

Публікація зі сторінки Маші Єфросініної
Маша Єфросініна зі своїм чоловіком Тимуром. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська ведуча Маша Єфросініна розповіла про свій принцип на свята. 

Раніше ми розповідали про те, що відома телеведуча Маша Єфросініна згадала конфлікт з актором Юрієм Горбуновим. 

Також ми повідомляли про те, що українська зірка Маша Єфросініна розповіла, що довело її до сліз. 

Маша Єфросініна
Тимур Хромаєв
шоу-бізнес
українські зірки

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