Как муж Ефросининой выехал из Украины во время войны — ведущая честно ответила

Украинская ведущая Маша Ефросинина в шоу "Львы на джипе". Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина показала милую семейную фотографию. Популярная ведущая поделилась снимком, на котором показала своего сына и мужа, и ответила на вопрос одного из пользователей о том, как ее возлюбленный Тимур выехал из Украины.

Соответствующей фотографией Маша Ефросинина поделилась в разделе Stories на своей странице в Instagram.

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Как муж Маши Ефросининой выехал за границу

Украинская ведущая показала фотографию, на которой можно увидеть ее любимого Тимура и сынишку Сашу. На фотографии мужчина нежно обнимает своего ребенка, лежа с ним в постели, когда он спит. Таким образом, Маша решила ответить на вопрос одного из своих подписчиков.

"Ваш муж служит. Как давно вы с ним виделись?" — поинтересовался один из подписчиков Маши Ефросининой.

Маша Ефросинина со своим мужем Тимуром. Фото: Instagram Маши Ефросининой

Ведущая ответила, по какой причине она внезапно исчезла из социальных сетей на период праздников, и объяснила, как ее любимый Тимур, который сейчас служит на фронте, смог выехать за границу во время полномасштабной войны в Украине.

"Одна из главных причин моего "отдыха" от соцсетей на праздники — это то, что впервые за год мы наконец-то собрались всей семьей. Последний раз так было на прошлый Новый год. Тимуру дали отпуск. Поскольку он военнослужащий и может легко пересекать границу в срок ее действия. Все это время он потратил на детей, домашнюю еду и сон", — объяснила Маша Ефросинина.

Муж и сын Маши Ефросининой. Фото: скриншот со Stories в Instagram

Что известно о муже Маши Ефросининой

Муж Маши Ефросининой Тимур Хромаев в период с 2015 по 2021 год занимал должность председателя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. В начале полномасштабной войны любимый украинской телеведущей ушел на фронт как доброволец.

Ведущая Маша Ефросинина со своим мужем Тимуром. Фото: Instagram Маши Ефросининой

Недавно Маша рассказала, как Тимур принял решение вступить в ряды ВСУ, не спросив ее об этом. Ведущая отметила, что тогда она очень злилась и обижалась на него из-за того, что он оставляет ее одну с детьми и многими проблемами.

"Как я злилась. Как обижалась на тебя, что оставляешь меня одну. С детьми. С кучей проблем и трудностей. С заработками... Как страдала, что не посоветовался со мной... Как плакала от страха, потому что знаю, что ты держал оружие, только когда водил меня на свидание в тир два десятка лет назад", — писала Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина со своим мужем Тимуром. Фото: скриншот из Instagram

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