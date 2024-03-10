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Масниця 2024 — що не можна робити у свято та як привабити щастя та багатство

10 березня 2024 21:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Масниця 2024 — що не можна робити та які ритуали принесуть удачу
Святкування Масниці у Києві. Фото: ВДНГ
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У цей понеділок, 11 березня, на українців чекає початок Масного, М'ясопусного або ж Сирного тижня, що передує початку Великого посту. Під час Масниці заведено пекти млинці, ліпити вареники, радувати себе іншими смаколиками й від душі веселитися. Попри те, що на свято діють певні обмеження, це період, коли можна привабити до себе удачу, щастя та багатство на цілий рік. 

Новини.LIVE розповідає, що категорично не можна робити у період святкування Масниці та які прикмети й ритуали допоможуть стати щасливим. 

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Що не можна робити на Масницю

Ще у давні часи на Масницю діяли певні заборони, яких наші предки суворо дотримувались. Їх стараються дотримуватися й зараз, особливо ті, що пов'язані з Великим постом. Вірять, так можна оминути невдачу й не розгнівити Бога. 

Тож на Масницю категорично не можна:

  • лаятися;
  • лихословити;
  • з'ясовувати стосунки;
  • бажати зла іншим;
  • скупитися;
  • думати про погане;
  • плакати;
  • нудьгувати;
  • сидіти вдома;
  • бути весь час на самоті;
  • відмовляти в допомозі;
  • спати вдень;
  • їсти м'ясо (але можна яйця і будь-які молочні продукти);
  • відмовлятися від млинців або вареників;
  • різати млинці ножем;
  • переїдати;
  • запрошувати гостей, якщо в домі не прибрано. 

 

Що не можна робити на Масницю
Святкування Масниці в Україні. Фото: mamayeva-sloboda.kyiv.ua

Народні прикмети на Масницю

Наші предки вірили у силу таких прикмет:

  • Якщо на Масницю дівчина першим побачила  чоловіка, значить, скоро зустріне судженого.
  • Якщо на свято увесь час стоїть погана і мокра погода — літо буде прохолодним.
  • Якщо на Масницю позбутися старих речей, то цього року чекайте на обновки.
  • Якщо на Масницю прийшли непрохані гості — на щастя та радість
  • Якщо в середу поїсти гороху, а в четвер — млинців, то увесь рік у вас буде вдосталь грошей. 

Прикмети на Масницю про млинці, які принесуть удачу, щастя та достаток 

Головний символ М'ясопусного тижня, безумовно, млинець. Він нагадував людям сонце, якого вони так сильно чекали після холодної та важкої зими. Кількість млинців та їх форма використовувалися для безлічі прикмет, за якими можна було визначити свою подальшу долю. Також за допомогою цього смаколика намагалися привабити удачу, здоров'я, щастя та достаток на цілий рік.

Тож прикмети, на які слід звернути увагу у Масний тиждень, такі: 

  • Перший млинець, який господиня випече у перший день Масляної, потрібно віддати жебракам — щоб пом’янути таким чином рідних та близьких, яких вже немає поряд.
  • Перший з'їдений млинець може дати здоров'я на цілий рік.
  • Якщо перший млинець легко перевертається, значить, рік пройде щасливо, якщо ж погано відділяється від сковороди — буде непростий період.
  • Якщо сім'я на Масницю спече мало млинців, то прибутки весь рік теж будуть малими. 
  • Якщо млинці вийшли пишні та рум’яні — рік буде хорошим і багатим, а якщо злипаються і не виходять — чекайте неприємностей.
  • Якщо перший млинець вийшов тонким і на ньому видно "мереживо" — наступний рік буде успішним.
  • Якщо ж млинець товстий та щільний — заробляти на хліб доведеться тяжкою працею.
  • Не можна різати млинці ножем — гострі предмети можуть накликати різні біди.

 

Прикмети на Масницю про млинці, які принесуть удачу, щастя та достаток
Млинці на Масницю. Фото: freepik.com

Випікаємо млинці на щастя та добробут

У перший день Масниці за традицією потрібно випекти перший млинець, не жалкуючи на нього тіста та начинки. Чим жирнішим та смачнішим він вийде, тим вдалішим буде увесь рік, господарі будуть жити сито та не знатимуть скрути.

Масляна 2024 — обряд на щастя, багатство і довголіття 

На Масницю існує особливий обряд, щоб бути щасливим і багатим увесь рік. Вважається, що необхідно спекти та з'їсти три різних млинці:

  • перший млинець — з маслом, щоб все в житті легко вдавалося, йшло як по маслу;
  • другий млинець — з медом, щоб липли гроші та життя було солодким та щасливим;
  • третій млинець — з сиром, щоб було багато здоров'я. 

Крім цього, потрібно на Масляну пригостити млинцями 9 людей — так ви додасте собі більше років життя. 

 

Масляна 2024 — обряд на щастя, багатство і довголіття
Млинці на Масницю. Фото: google.com

 

Ворожіння на характер майбутнього чоловіка за останнім млинцем

На Масляну на стіл ставили млинці без начинок і з начинками. Дівчата звертали увагу, який останній млинець їм дістанеться. По начинці можна було дізнатися про характер майбутнього чоловіка:

  • з маслом — буде ласкавий;
  • зі сметаною — м'який і нерішучий;
  • з сиром — буде хорошим господарем і батьком;
  • з варенням — гуморист і душа компанії;
  • з ікрою — багатий;
  • без начинки — спокійний і трохи нудний.

 

Раніше ми писали рецепт ідеальних млинців на молоці, які виходять завжди. 

Нагадаємо, також ми розповідали, про історію свята та які існують українські традиції на Масницю.

свята
традиції
ритуали
заборони
Масниця

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