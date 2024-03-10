Масленица 2024 — что нельзя делать и какие ритуалы принесут удачу

Празднование Масленицы в Киеве. Фото: ВДНХ

В этот понедельник, 11 марта, украинцев ждет начало Масляной, Мясопусной или Сырной недели, предшествующей началу Великого поста. Во время Масленицы принято печь блины, лепить вареники, радовать себя другими вкусностями и от души веселиться. Несмотря на то, что на праздник действуют ограничения, это период, когда можно привлечь к себе удачу, счастье и богатство на целый год.

Новини.LIVE рассказывает, что категорически нельзя делать в период празднования Масленицы и какие приметы и ритуалы помогут стать счастливыми.

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Что нельзя делать на Масленицу

Еще в древности на Масленицу действовали определенные запреты, которые наши предки строго соблюдали. Их стараются придерживаться и сейчас, особенно те, что связаны с Великим постом. Верят, так можно обойти неудачу и не разгневать Бога.

Так что на Масленицу категорически нельзя:

ругаться;

злословить;

выяснять отношения;

желать зла другим;

скупиться;

думать о плохом;

плакать;

скучать;

сидеть дома;

быть все время в одиночестве;

отказывать в помощи;

спать днем;

есть мясо (но можно яйца и любые молочные продукты);

отказываться от блинов или вареников;

резать блины ножом;

переедать;

приглашать гостей, если в доме не убрано.

Празднование Масленицы в Украине. Фото: mamayeva-sloboda.kyiv.ua

Народные приметы на Масленицу

Наши предки верили в силу следующих примет:

Если на Масленицу девушка первым увидела мужчину, значит, скоро встретит суженого.

Если на праздник все время стоит плохая и мокрая погода — лето будет прохладным.

Если на Масленицу избавиться от старых вещей, то в этом году ждите обновок.

Если на Масленицу пришли незваные гости — к счастью и радости

Если в среду поесть гороха, а в четверг — блинов, то весь год у вас будет достаточно денег.

Приметы на Масленицу о блинах, которые принесут удачу, счастье и достаток

Главный символ Мясопусной недели, безусловно, блинчик. Он напоминал людям солнце, которого они так сильно ждали после холодной и тяжелой зимы. Количество блинов и их форма использовались для множества примет, по которым можно было определить свою дальнейшую судьбу. Также с помощью этого угощения пытались привлечь удачу, здоровье, счастье и достаток на целый год.

Поэтому приметы, на которые следует обратить внимание в Мясопусную неделю, таковы:

Первый блин, который хозяйка выпечет в первый день Масленицы, нужно отдать нищим — чтобы помянуть таким образом родных и близких, которых уже рядом нет.

Первый съеденный блинчик может дать здоровье на целый год.

Если первый блинчик легко переворачивается, значит, год пройдет счастливо, если же плохо отделяется от сковороды — будет непростой период.

Если семья на Масленицу испечет мало блинов, то доходы весь год тоже будут маленькими.

Если блины получились пышные и румяные — год будет хорошим и богатым, а если слипаются и не получаются — ждите неприятностей.

Если первый блин получился тонким и на нем видно "кружево" — следующий год будет успешным.

Если блинчик толстый и плотный — зарабатывать на хлеб придется тяжелым трудом.

Нельзя резать блины ножом — острые предметы могут навлечь разные беды.

Блинчики на Масленицу. Фото: freepik.com

Выпекаем блины на счастье и благополучие

В первый день Масленицы по традиции нужно испечь первый блин, не щадя на него теста и начинки. Чем жирнее и вкуснее он получится, тем удачнее будет весь год, хозяева будут жить сыто и не будут знать трудностей.

Масленица 2024 — обряд на счастье, богатство и долголетие

На Масленицу существует особый обряд, чтобы быть счастливым и богатым весь год. Считается, что необходимо испечь и съесть три разных блина:

первый блин — с маслом, чтобы все в жизни легко удавалось, шло как по маслу;

— с маслом, чтобы все в жизни легко удавалось, шло как по маслу; второй блин — с медом, чтобы липли деньги и жизнь была сладкой и счастливой;

— с медом, чтобы липли деньги и жизнь была сладкой и счастливой; третий блин — с сыром, чтобы было много здоровья.

Кроме этого, нужно на Масленицу угостить блинами 9 человек — так вы прибавите себе больше лет жизни.

Блинчики на Масленицу. Фото: google.com

Гадание на характер будущего мужа за последним блином

На Масленицу на стол ставили блины без начинок и с начинками. Девушки обращали внимание, какой последний блин им достанется. По начинке можно было узнать характер будущего мужа:

с маслом — будет ласков;

— будет ласков; со сметаной — мягкий и нерешительный;

— мягкий и нерешительный; с сыром — будет хорошим хозяином и отцом;

— будет хорошим хозяином и отцом; с вареньем — юморист и душа компании;

— юморист и душа компании; с икрой — богатый;

— богатый; без начинки — спокойный и немного скучный.

Раньше мы писали рецепт идеальных блинчиков на молоке, которые выходят всегда.

Напомним, также мы рассказывали об истории праздника и какие существуют украинские традиции на Масленицу.