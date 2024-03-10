Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Масленица 2024 — что нельзя делать в праздник и как привлечь счастье и богатство arrow

Масленица 2024 — что нельзя делать в праздник и как привлечь счастье и богатство

10 марта 2024 21:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Масленица 2024 — что нельзя делать и какие ритуалы принесут удачу
Празднование Масленицы в Киеве. Фото: ВДНХ
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В этот понедельник, 11 марта, украинцев ждет начало Масляной, Мясопусной или Сырной недели, предшествующей началу Великого поста. Во время Масленицы принято печь блины, лепить вареники, радовать себя другими вкусностями и от души веселиться. Несмотря на то, что на праздник действуют ограничения, это период, когда можно привлечь к себе удачу, счастье и богатство на целый год.

Новини.LIVE рассказывает, что категорически нельзя делать в период празднования Масленицы и какие приметы и ритуалы помогут стать счастливыми.

Читайте также:

Что нельзя делать на Масленицу

Еще в древности на Масленицу действовали определенные запреты, которые наши предки строго соблюдали. Их стараются придерживаться и сейчас, особенно те, что связаны с Великим постом. Верят, так можно обойти неудачу и не разгневать Бога.

Так что на Масленицу категорически нельзя:

  • ругаться;
  • злословить;
  • выяснять отношения;
  • желать зла другим;
  • скупиться;
  • думать о плохом;
  • плакать;
  • скучать;
  • сидеть дома;
  • быть все время в одиночестве;
  • отказывать в помощи;
  • спать днем;
  • есть мясо (но можно яйца и любые молочные продукты);
  • отказываться от блинов или вареников;
  • резать блины ножом;
  • переедать;
  • приглашать гостей, если в доме не убрано.

 

Что нельзя делать на Масленицу
Празднование Масленицы в Украине. Фото: mamayeva-sloboda.kyiv.ua

Народные приметы на Масленицу

Наши предки верили в силу следующих примет:

  • Если на Масленицу девушка первым увидела мужчину, значит, скоро встретит суженого.
  • Если на праздник все время стоит плохая и мокрая погода — лето будет прохладным.
  • Если на Масленицу избавиться от старых вещей, то в этом году ждите обновок.
  • Если на Масленицу пришли незваные гости — к счастью и радости
  • Если в среду поесть гороха, а в четверг — блинов, то весь год у вас будет достаточно денег.

Приметы на Масленицу о блинах, которые принесут удачу, счастье и достаток

Главный символ Мясопусной недели, безусловно, блинчик. Он напоминал людям солнце, которого они так сильно ждали после холодной и тяжелой зимы. Количество блинов и их форма использовались для множества примет, по которым можно было определить свою дальнейшую судьбу. Также с помощью этого угощения пытались привлечь удачу, здоровье, счастье и достаток на целый год.

Поэтому приметы, на которые следует обратить внимание в Мясопусную неделю, таковы:

  • Первый блин, который хозяйка выпечет в первый день Масленицы, нужно отдать нищим — чтобы помянуть таким образом родных и близких, которых уже рядом нет.
  • Первый съеденный блинчик может дать здоровье на целый год.
  • Если первый блинчик легко переворачивается, значит, год пройдет счастливо, если же плохо отделяется от сковороды — будет непростой период.
  • Если семья на Масленицу испечет мало блинов, то доходы весь год тоже будут маленькими.
  • Если блины получились пышные и румяные — год будет хорошим и богатым, а если слипаются и не получаются — ждите неприятностей.
  • Если первый блин получился тонким и на нем видно "кружево" — следующий год будет успешным.
  • Если блинчик толстый и плотный — зарабатывать на хлеб придется тяжелым трудом.
  • Нельзя резать блины ножом — острые предметы могут навлечь разные беды.

 

Приметы на Масленицу о блинах, которые принесут удачу, счастье и достаток
Блинчики на Масленицу. Фото: freepik.com

Выпекаем блины на счастье и благополучие

В первый день Масленицы по традиции нужно испечь первый блин, не щадя на него теста и начинки. Чем жирнее и вкуснее он получится, тем удачнее будет весь год, хозяева будут жить сыто и не будут знать трудностей.

Масленица 2024 — обряд на счастье, богатство и долголетие

На Масленицу существует особый обряд, чтобы быть счастливым и богатым весь год. Считается, что необходимо испечь и съесть три разных блина:

  • первый блин — с маслом, чтобы все в жизни легко удавалось, шло как по маслу;
  • второй блин — с медом, чтобы липли деньги и жизнь была сладкой и счастливой;
  • третий блин — с сыром, чтобы было много здоровья.

Кроме этого, нужно на Масленицу угостить блинами 9 человек — так вы прибавите себе больше лет жизни.

 

Масленица 2024 — обряд на счастье, богатство и долголетие
Блинчики на Масленицу. Фото: google.com

Гадание на характер будущего мужа за последним блином

На Масленицу на стол ставили блины без начинок и с начинками. Девушки обращали внимание, какой последний блин им достанется. По начинке можно было узнать характер будущего мужа:

  • с маслом — будет ласков;
  • со сметаной — мягкий и нерешительный;
  • с сыром — будет хорошим хозяином и отцом;
  • с вареньем — юморист и душа компании;
  • с икрой — богатый;
  • без начинки — спокойный и немного скучный.

 

Раньше мы писали рецепт идеальных блинчиков на молоке, которые выходят всегда.

Напомним, также мы рассказывали об истории праздника и какие существуют украинские традиции на Масленицу.

праздники
традиции
ритуалы
запреты
Масленица

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться