Масленица 2024 — что нельзя делать и какие ритуалы принесут удачу

Масленица 2024 — что нельзя делать в праздник и как привлечь счастье и богатство
В этот понедельник, 11 марта, украинцев ждет начало Масляной, Мясопусной или Сырной недели, предшествующей началу Великого поста. Во время Масленицы принято печь блины, лепить вареники, радовать себя другими вкусностями и от души веселиться. Несмотря на то, что на праздник действуют ограничения, это период, когда можно привлечь к себе удачу, счастье и богатство на целый год.
Новини.LIVE рассказывает, что категорически нельзя делать в период празднования Масленицы и какие приметы и ритуалы помогут стать счастливыми.
Что нельзя делать на Масленицу
Еще в древности на Масленицу действовали определенные запреты, которые наши предки строго соблюдали. Их стараются придерживаться и сейчас, особенно те, что связаны с Великим постом. Верят, так можно обойти неудачу и не разгневать Бога.
Так что на Масленицу категорически нельзя:
- ругаться;
- злословить;
- выяснять отношения;
- желать зла другим;
- скупиться;
- думать о плохом;
- плакать;
- скучать;
- сидеть дома;
- быть все время в одиночестве;
- отказывать в помощи;
- спать днем;
- есть мясо (но можно яйца и любые молочные продукты);
- отказываться от блинов или вареников;
- резать блины ножом;
- переедать;
- приглашать гостей, если в доме не убрано.
Народные приметы на Масленицу
Наши предки верили в силу следующих примет:
- Если на Масленицу девушка первым увидела мужчину, значит, скоро встретит суженого.
- Если на праздник все время стоит плохая и мокрая погода — лето будет прохладным.
- Если на Масленицу избавиться от старых вещей, то в этом году ждите обновок.
- Если на Масленицу пришли незваные гости — к счастью и радости
- Если в среду поесть гороха, а в четверг — блинов, то весь год у вас будет достаточно денег.
Приметы на Масленицу о блинах, которые принесут удачу, счастье и достаток
Главный символ Мясопусной недели, безусловно, блинчик. Он напоминал людям солнце, которого они так сильно ждали после холодной и тяжелой зимы. Количество блинов и их форма использовались для множества примет, по которым можно было определить свою дальнейшую судьбу. Также с помощью этого угощения пытались привлечь удачу, здоровье, счастье и достаток на целый год.
Поэтому приметы, на которые следует обратить внимание в Мясопусную неделю, таковы:
- Первый блин, который хозяйка выпечет в первый день Масленицы, нужно отдать нищим — чтобы помянуть таким образом родных и близких, которых уже рядом нет.
- Первый съеденный блинчик может дать здоровье на целый год.
- Если первый блинчик легко переворачивается, значит, год пройдет счастливо, если же плохо отделяется от сковороды — будет непростой период.
- Если семья на Масленицу испечет мало блинов, то доходы весь год тоже будут маленькими.
- Если блины получились пышные и румяные — год будет хорошим и богатым, а если слипаются и не получаются — ждите неприятностей.
- Если первый блин получился тонким и на нем видно "кружево" — следующий год будет успешным.
- Если блинчик толстый и плотный — зарабатывать на хлеб придется тяжелым трудом.
- Нельзя резать блины ножом — острые предметы могут навлечь разные беды.
Выпекаем блины на счастье и благополучие
В первый день Масленицы по традиции нужно испечь первый блин, не щадя на него теста и начинки. Чем жирнее и вкуснее он получится, тем удачнее будет весь год, хозяева будут жить сыто и не будут знать трудностей.
Масленица 2024 — обряд на счастье, богатство и долголетие
На Масленицу существует особый обряд, чтобы быть счастливым и богатым весь год. Считается, что необходимо испечь и съесть три разных блина:
- первый блин — с маслом, чтобы все в жизни легко удавалось, шло как по маслу;
- второй блин — с медом, чтобы липли деньги и жизнь была сладкой и счастливой;
- третий блин — с сыром, чтобы было много здоровья.
Кроме этого, нужно на Масленицу угостить блинами 9 человек — так вы прибавите себе больше лет жизни.
Гадание на характер будущего мужа за последним блином
На Масленицу на стол ставили блины без начинок и с начинками. Девушки обращали внимание, какой последний блин им достанется. По начинке можно было узнать характер будущего мужа:
- с маслом — будет ласков;
- со сметаной — мягкий и нерешительный;
- с сыром — будет хорошим хозяином и отцом;
- с вареньем — юморист и душа компании;
- с икрой — богатый;
- без начинки — спокойный и немного скучный.
Раньше мы писали рецепт идеальных блинчиков на молоке, которые выходят всегда.
Напомним, также мы рассказывали об истории праздника и какие существуют украинские традиции на Масленицу.
Читайте Новини.LIVE!