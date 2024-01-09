Матвєєва розповіла, чи пропонував їй вийти заміж чоловік, молодший на 20 років

Телеведуча Надія Матвєєва у програмі "Він Вона Шоу". Фото: скриншот з YouTube

Одна з найвідоміших в Україні телеведучих Надія Матвєєва розкрила подробиці свого особистого життя. Зокрема, жінка чесно розповіла про те, чи пропонував їй вийти заміж коханий чоловік, який на 20 років молодший за неї.

Про це Надія Матвєєва розповіла у програмі "Він Вона Шоу" в YouTube.

Читайте також:

Надія Матвєєва про стосунки з чоловіком

Відома українська телеведуча відверто розповіла про стосунки з чоловіком, який на 20 років молодший за неї. Зокрема, Надія зізналася, чи робив він їй пропозицію руки і серця. Вона зазначила, який момент був у її особистому житті.

"Домовленості в процесі формування, як я відчуваю. Не пропозиція була, а ось таке: "Я відчуваю, що я хочу на тобі одружитися". Ну, оригінальна пропозиція. Ось цей момент був. А потім ми живемо разом, цим насолоджуємося. А ось цього моменту не відбувається. Але я до цього спокійно ставлюсь", — стверджує українська телеведуча Надія Матвєєва.

Українська ведуча Надія Матвєєва у "Він Вона Шоу". Фото: скриншот з YouTube

Також вона додала, що вона думає про одруження, і зізналася, як ускладнює це процес виходу зі стосунків. Зокрема, Надія каже, що попри тривалість стосунків, якщо люди не перебувають у шлюбі, їм легше розійтися.

"Що робить шлюб зі стосунками? Підвищує ціну виходу зі стосунків. Скільки б не тривали стосунки, якщо ви неодружені, то легше з цього вийти", — також додала ведуча.

Особисте життя Надії Матвєєвої

Вже більше року українська телеведуча Надія Матвєєва перебуває у стосунках з чоловіком. Відомо, що коханий 55-річної ведучої на 20 років молодший за неї. Про нього майже нічого невідомо, крім того, що він не є публічною людиною і працює у сфері, наближеної до медицини.

"Його навіть немає в соцмережах. Я взагалі не могла уявити, що буду разом з цим чоловіком, бо у нас велика різниця у віці — він на 20 років молодший. Я ж із цим табу жила. Вважала, що такі стосунки не мають сенсу. Мої стереотипи зруйновані життям", — зізналася Надія Матвєєва.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська телеведуча Надія Матвєєва згадала своє життя в Росії.

Раніше ми розповідали про те, що відома ведуча Надія Матвєєва повідомила про проблеми з рідним батьком.

Також ми повідомляли про те, що телеведуча Надія Матвєєва розповіла про гармонію зі своїм коханим чоловіком.