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Матвеева рассказала о предложении от младшего на 20 лет парня

9 января 2024 17:11
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Матвеева рассказала, предлагал ли ей выйти замуж мужчина, младший на 20 лет
Телеведущая Надежда Матвеева в программе "Він Вона Шоу". Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Одна из самых известных в Украине телеведущих Надежда Матвеева раскрыла подробности своей личной жизни. В частности, женщина честно рассказала о том, предлагал ли ей выйти замуж любимый мужчина, который на 20 лет младше ее.

Об этом Надежда Матвеева рассказала в программе "Він Вона Шоу" в YouTube.

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Надежда Матвеева об отношениях с мужчиной

Известная украинская телеведущая откровенно рассказала об отношениях с мужчиной, который на 20 лет младше ее. В частности, Надежда призналась, делал ли он ей предложение руки и сердца. Она отметила, какой момент был в ее личной жизни.

"Договоренности в процессе формирования, как я чувствую. Не предложение было, а вот такое: "Я чувствую, что я хочу на тебе жениться". Ну, оригинальное предложение. Вот этот момент был. А потом мы живем вместе, этим наслаждаемся. А вот в этот момент не происходит. Но я к этому спокойно отношусь", — утверждает украинская телеведущая Надежда Матвеева.

Надежда Матвеева
Украинская ведущая Надежда Матвеева в "Він Вона Шоу". Фото: скриншот с YouTube

Также она добавила, что она думает о браке, и призналась, как усложняет это процесс выхода из отношений. В частности, Надежда говорит, что, несмотря на продолжительность отношений, если люди не состоят в браке, им легче разойтись.

"Что делает брак с отношениями? Повышает цену выхода из отношений. Сколько бы ни продолжались отношения, если вы холосты, то легче из этого выйти", — также добавила ведущая.

Личная жизнь Надежды Матвеевой

Уже больше года украинская телеведущая Надежда Матвеева находится в отношениях с мужчиной. Известно, что любимый 55-летней ведущей на 20 лет младше ее. О нем почти ничего неизвестно, кроме того, что он не публичный человек и работает в сфере, приближенной к медицине.

"Его даже нет в соцсетях. Я вообще не могла представить, что буду вместе с этим мужчиной, потому что у нас большая разница в возрасте — он на 20 лет младше. Я же с этим табу жила. Считала, что такие отношения бессмысленны. Мои стереотипы разрушены жизнью", — призналась Надежда Матвеева.

Напомним, мы писали о том, что украинская телеведущая Надежда Матвеева вспомнила о своей жизни в России.

Ранее мы рассказывали о том, что известная ведущая Надежда Матвеева сообщила о проблемах с родным отцом.

Также мы сообщали о том, что телеведущая Надежда Матвеева рассказала о гармонии со своим любимым мужчиной.

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