Melovin зі сльозами на очах зізнався, чи піде на фронт, якщо йому прийде повістка

Український співак Melovin на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Молодий український співак і композитор Melovin дав відверте інтерв’ю блогерці Аліні Доротюк. Під час спілкування відомий виконавець зізнався, що він думає про хейт, який сиплеться на нього через те, що він зараз не на фронті під час повномасштабної війни в Україні.

Інтерв’ю з Melovin Аліна Доротюк розмістила на своєму каналі в YouTube.

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Що Melovin думає про хейт під час війни

Український артист зізнався, що він втратив декількох рідних людей на фронті, і пояснив, що на його адресу також сиплеться критика, чому він не воює. Втім, Melovin вважає, що люди, які зараз хейтять інших, — просто хворі.

"У мене є втрачені рідні на фронті, і я також отримую хейт, чому не на фронті. Продовжувати закидати — це не вихід, ти собі робиш гірше і людину заганяєш. Це не про цивілізоване, це не про позитивну динаміку, це про хвору ментальність, з якою люди самі продовжують труїти всіх", — каже Melovin зі сльозами на очах.

Співак Melovin на інтерв'ю в Аліни Доротюк. Фото: скриншот з YouTube

Що Melovin робитиме, якщо йому прийде повістка

Молодий український артист нагадав про те, скільки в нього різних захворювань, з якими його можуть не взяти на фронт. Але якщо йому прийде повістка, він не знає, що робитиме. Melovin чесно зізнався, що йому страшно йти на передову.

"З моїм переліком хвороб я не впевнений, що мене туди візьмуть, але якщо мій перелік їм підходить, я також не знаю, що робити. Добровольцем я ж не пішов, тому що я боюся, а ті, хто пішов добровільно, для мене це герої. Я вперше в цьому… Я не знаю, в мене немає відповіді. Я так само боюся, як і всі. Питання постійно сипляться, а відповіді… " — також додає український співак.

Що відомо про хворобу Melovin

Не так давно український артист дізнався про те, що він має невиліковну хворобу. Спочатку він не назвав свій діагноз, але нещодавно таки розсекретив, з чим він бореться. Більш того, Melovin розповів, що втратив 15 кілограмів ваги.

"У мене цукровий діабет. У 26 років. Це генетична хвороба, і в мене вона спадкова. Це трохи страшно. 99% людей дізнаються про цю хворобу випадково, коли приходять до лікаря діагностувати щось інше. Всі помічали, що в мене постійно стрибала вага. Зараз я схуд на 15 кілограмів. Але, незважаючи ні на що, я себе фантастично почуваю", — розповів Melovin.

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