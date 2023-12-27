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Melovin слезно признался, что будет делать в случае получения повестки

27 декабря 2023 12:05
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Melovin со слезами на глазах признался, пойдет ли на фронт, если ему придет повестка
Украинский певец Melovin на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молодой украинский певец и композитор Melovin дал откровенное интервью блогерше Алине Доротюк. Во время общения известный исполнитель признался, что он думает о хейте, который сыпется на него из-за того, что он сейчас не на фронте во время полномасштабной войны в Украине.

Интервью с Melovin Алина Доротюк разместила на своем канале в YouTube.

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Что Melovin думает о хейте во время войны

Украинский артист признался, что он потерял нескольких родных людей на фронте, и объяснил, что в его адрес также сыпется критика, почему он не воюет. Впрочем, Melovin считает, что люди, которые сейчас хейтят других, — просто больны.

"У меня есть потерянные родные на фронте, и я тоже получаю хейт, почему не на фронте. Продолжать забрасывать — это не выход, ты себе делаешь хуже и человека загоняешь. Это не о цивилизованном, это не о положительной динамике, это о больной ментальности, с которой люди сами продолжают травить всех", — говорит Melovin со слезами на глазах.

Melovin на интервью у Алины Доротюк.
Певец Melovin на интервью у Алины Доротюк. Фото: скриншот с YouTube

Что Melovin будет делать, если ему придет повестка

Молодой украинский артист напомнил о том, сколько у него разных заболеваний, с которыми его могут не взять на фронт. Но если ему придет повестка, он не знает, что будет делать. Melovin честно признался, что ему страшно идти на передовую.

"С моим перечнем болезней я не уверен, что меня туда возьмут, но если мой перечень им подходит, я тоже не знаю, что делать. Добровольцем ведь я не пошел, потому что я боюсь, а те, кто пошел добровольно, для меня это герои. Я впервые в этом... Я не знаю, у меня нет ответа. Я так же боюсь, как и все. Вопросы постоянно сыпятся, а ответы...", — также добавляет украинский певец.

Что известно о болезни Melovin

Не так давно украинский артист узнал о том, что у него неизлечимая болезнь. Сначала он не назвал свой диагноз, но недавно рассекретил, с чем он борется. Более того, Melovin рассказал, что потерял 15 килограмм веса.

@mr.melovin

Подробности в инсти - melovin_official

♬ оригинальный звук - MÉLOVIN

"У меня сахарный диабет. В 26 лет. Это генетическая болезнь, и у меня она наследственная. Это немного страшно. 99% людей узнают эту болезнь случайно, когда приходят к врачу диагностировать что-то другое. Все замечали, что у меня постоянно прыгал вес. Сейчас я похудел на 15 килограмм. Но, несмотря ни на что, я себя фантастически чувствую", — рассказал Melovin.

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Melovin защитил артистку Олю Полякову от критики.

Ранее мы рассказывали о том, что певец Melovin признался, сколько стоит его повседневная одежда.

Также мы сообщали о том, что певец и композитор Melovin признался, какую он хотел сделать операцию.

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