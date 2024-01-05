Мішина показала себе в купальнику на узбережжі Таїланду — українці не стрималися

Акторка Ксенія Мішина у подкасті Аліни Шаманської. Фото: скриншот з YouTube

Молода українська акторка театру і кіно, героїня першого сезону шоу "Холостячка" Ксенія Мішина показала веселі кадри із сином. На відео відома телезірка танцює разом з Платоном на камеру, перебуваючи на пляжі за кордоном.

Відповідними кадрами Ксенія Мішина поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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На офіційній сторінці української акторки з’явилося нове відео, на якому вона показала себе разом з маленьким сином Платоном. На кадрах Ксенія танцює зі своєю дитиною, позуючи на камеру, і показує своє тіло у всій красі.

Судячи з картини, яку можна побачити позаду Ксенії та Платона, перебувають вони на пляжі біля океану. Ймовірно, акторка досі у Таїланді, куди не так давно поїхала відпочивати разом зі своїм сином. Писати щось в описі під відео Ксенія не стала, а залишила там лише один смайлик.

Ксенія Мішина зі своїм сином на узбережжі Таїланду. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на нові кадри Ксенії Мішиної

Побачивши, як українська акторка розважається за кордоном під час повномасштабної війни, її фоловери не змогли втримати слів. Люди почали висловлювати свою думку, залишаючи коментарі під новим відео на сторінці Ксенії Мішиної.

Я розумію, що потрібно відпочивати, але це недоречно ось так себе поводити, коли в країні стільки горя

Відпочивати треба, але хоча б не виставляли відео. Поїхали відпочивати — це добре, відпочивайте тихо!!! Хлопці воюють в холоді і голоді. Кожну хвилину життя віддають! Хоча б не виставляли

Як набридло це дивитися... Ні сорому ні сумління... Тут сердце розірване, щодня сльози... А ця, як мавпа, кривляється. Розчарувалася геть в ній, фу

Коментарі зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram

Ксенія Мішина із сином у Таїланді

Нещодавно українська телезірка поїхала зі своїм 11-річним сином Платоном на відпочинок за кордон. Ксенія Мішина поділилася кадрами з Таїланду, на яких вона весело танцює під музику зі своєю дитиною біля розкішного маєтку.

Акторка Ксенія Мішина зі своїм сином у Таїланді. Фото: скриншот з Instagram

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