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Мішина не на жарт розлютила українців кадрами з-за кордону

5 січня 2024 16:53
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Мішина показала себе в купальнику на узбережжі Таїланду — українці не стрималися
Акторка Ксенія Мішина у подкасті Аліни Шаманської. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молода українська акторка театру і кіно, героїня першого сезону шоу "Холостячка" Ксенія Мішина показала веселі кадри із сином. На відео відома телезірка танцює разом з Платоном на камеру, перебуваючи на пляжі за кордоном.

Відповідними кадрами Ксенія Мішина поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Нові кадри Ксенії Мішиної з відпочинку за кордоном

На офіційній сторінці української акторки з’явилося нове відео, на якому вона показала себе разом з маленьким сином Платоном. На кадрах Ксенія танцює зі своєю дитиною, позуючи на камеру, і показує своє тіло у всій красі.

Судячи з картини, яку можна побачити позаду Ксенії та Платона, перебувають вони на пляжі біля океану. Ймовірно, акторка досі у Таїланді, куди не так давно поїхала відпочивати разом зі своїм сином. Писати щось в описі під відео Ксенія не стала, а залишила там лише один смайлик.

Публікація зі сторінки Ксенії Мішиної
Ксенія Мішина зі своїм сином на узбережжі Таїланду. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на нові кадри Ксенії Мішиної

Побачивши, як українська акторка розважається за кордоном під час повномасштабної війни, її фоловери не змогли втримати слів. Люди почали висловлювати свою думку, залишаючи коментарі під новим відео на сторінці Ксенії Мішиної.

  • Я розумію, що потрібно відпочивати, але це недоречно ось так себе поводити, коли в країні стільки горя
  • Відпочивати треба, але хоча б не виставляли відео. Поїхали відпочивати — це добре, відпочивайте тихо!!! Хлопці воюють в холоді і голоді. Кожну хвилину життя віддають! Хоча б не виставляли
  • Як набридло це дивитися... Ні сорому ні сумління... Тут сердце розірване, щодня сльози... А ця, як мавпа, кривляється. Розчарувалася геть в ній, фу
Коментарі зі сторінки Ксенії Мішиної
Коментарі зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Ксенії Мішиної
Коментар зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram

Ксенія Мішина із сином у Таїланді

Нещодавно українська телезірка поїхала зі своїм 11-річним сином Платоном на відпочинок за кордон. Ксенія Мішина поділилася кадрами з Таїланду, на яких вона весело танцює під музику зі своєю дитиною біля розкішного маєтку. 

Публікація зі сторінки Ксенії Мішиної
Акторка Ксенія Мішина зі своїм сином у Таїланді. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська акторка Ксенія Мішина розповіла про сварку з росіянкою в Таїланді. 

Раніше ми розповідали про те, що популярна акторка Ксенія Мішина показала свого сина у новому образі. 

Також ми повідомляли про те, що акторка театру і кіно Ксенія Мішина різко відповіла хейтерам.  

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