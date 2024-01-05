Мишина показала себя в купальнике на побережье Таиланда — украинцы не сдержались

Актриса Ксения Мишина в подкасте Алины Шаманской. Фото: скриншот с YouTube

Молодая украинская актриса театра и кино, героиня первого сезона шоу "Холостячка" Ксения Мишина показала веселые кадры с сыном. На видео известная телезвезда танцует вместе с Платоном на камеру, находясь на пляже за границей.

Соответствующими кадрами Ксения Мишина поделилась на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Новые кадры Ксении Мишиной с отдыха за границей

На официальной странице украинской актрисы появилось новое видео, на котором она показала себя вместе с маленьким сыном Платоном. На кадрах Ксения танцует со своим ребенком, позируя на камеру, и показывает свое тело во всей красе.

Судя по картине, которую можно увидеть позади Ксении и Платона, находятся они на пляже у океана. Вероятно, актриса до сих пор в Таиланде, куда недавно поехала отдыхать вместе со своим сыном. Писать что-нибудь в описании под видео Ксения не стала, а оставила там только один смайлик.

Ксения Мишина со своим сыном на побережье Таиланда. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на новые кадры Ксении Мишиной

Увидев, как украинская актриса развлекается за границей во время полномасштабной войны, ее фолловеры не смогли сдержать слов. Люди начали высказывать свое мнение, оставляя комментарии под новым видео на странице Ксении Мишиной.

Я понимаю, что нужно отдыхать, но это неуместно вот так себя вести, когда в стране столько горя

Отдыхать нужно, но хотя бы не выставляли видео. Поехали отдыхать — это хорошо, отдыхайте тихо!!! Ребята воюют в холоде и голоде. Каждую минуту жизнь отдают! Хотя бы не выставляли

Как надоело это смотреть... Ни стыда ни совести... Здесь сердце разорвано, каждый день слезы... А эта, как обезьяна, кривляется. Разочаровалась напрочь в ней, фу

Комментарии со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Ксения Мишина с сыном в Таиланде

Недавно украинская телезвезда уехала со своим 11-летним сыном Платоном на отдых за границу. Ксения Мишина поделилась кадрами из Таиланда, на которых она весело танцует под музыку со своим ребенком у роскошного особняка.

Актриса Ксения Мишина со своим сыном в Таиланде. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская актриса Ксения Мишина рассказала о ссоре с россиянкой в Таиланде.

Раньше мы рассказывали о том, что популярная актриса Ксения Мишина показала своего сына в новом образе.

Также мы сообщали о том, что актриса театра и кино Ксения Мишина резко ответила хейтерам.