Місячний календар по днях на березень 2024 — небезпечні та вдалі дати місяця

Дівчина тримає Місяць у руках. Фото: shutterstock.com

Перший місяць весни почнеться зі спадного Місяця і ним же й завершиться. Тож у цей період ми можемо почивати себе ослабленими й знесиленими. За словами астрологів, сміливо починати нові справи варто в середині березня. Деякі дні здатні будуть принести успіх та прибуток. Водночас варто бути готовими й до небезпечних дат, які можуть нашкодити й додати до життя хаосу.

Тож, щоб бути готовими до будь-яких викликів, а також не проґавити найвдаліші дні у перший весняний місяць, Новини.LIVE пропонує скористатися детальним місячним календарем на березень 2024 року.

Фази Місяця у березні 2024 року

У березні фази Місяця будуть змінюватися наступним чином:

Спадний Місяць — з 1 по 9 березня;

— з 1 по 9 березня; Молодик — 10 березня об 11:00 за Києвом;

— 10 березня об 11:00 за Києвом; Місяць, що росте — з 11 по 24 березня;

— з 11 по 24 березня; Повня — 25 березня о 9:00 за Києвом;

— 25 березня о 9:00 за Києвом; Спадний Місяць — з 26 по 31 березня;

— з 26 по 31 березня; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Фази Місяця. Фото: shutterstock.com

Чого очікувати від молодика у березні 2024 року

Цей новий Місяць стане ідеальним часом для того, щоб спрямовувати свої думки на нові здобутки. Астрологи радять:

програмувати себе на позитив;

планувати нові справи та проєкти;

позбавлятися поганих звичок;

пробачати;

позбавлятися старих образ.

Якщо у вас є недобрі наміри або негативні думки у день молодика, це може призвести до неприємностей.

Руки тягнуться до Місяця. Фото: google.com

Що принесе повня у березні 2024 року

Ця повня принесе величезний потік енергії, проте він буде практично неприборканим та неконтрольованим. Впоратися з цим та використати собі на користь зможуть лише ті, хто контролюватиме свої емоції та слухатиме голос розуму, а не діятиме імпульсивно.

Під час повні та впродовж кількох наступних днів варто:

бути терпимими;

розсудливими;

зважувати свої вчинки;

направляти енергію на корисне.

Дівчина тримає Місяць у руках. Фото: istockphoto.com

Які дні у березні 2024 року сприятливі

Найсприятливіші дні: 1, 2, 16, 20, 24, 27, 30, 31 березня.

Найкращі дати для нових починань: 1, 2, 22, 23, 24, 27, 28, 29 березня.

Найвдаліші дні для міжособистісних відносин (ділових та романтичних): 2, 7, 15, 19, 23, 27 березня.

Сприятливі дні для фінансових чи юридичних справ: 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 30, 31 березня.

Сприятливі дні для творчості та спорту: 1, 8, 14, 19, 20, 26, 31 березня.

Сприятливі дні для подорожей: 1, 9, 10, 17, 21, 30, 31 березня.

Сприятливі дні для походу до лікаря: 3, 4, 11 березня.

Дівчина на фоні повного Місяця. Фото: shutterstock.com

Які дні у березні 2024 року несприятливі

Несприятливі дні: 3, 4, 7, 10, 13, 15, 19, 22, 25 березня.

Несприятливі дні для фінансових чи юридичних справ: 5, 11, 12, 20, 21 березня.

Несприятливі дні для міжособистісних відносин (ділових та романтичних): 3, 18, 22, 25, 29 березня.

Дні, коли варто остерігатися конфліктів: 3, 5, 6, 7, 11, 12, 18, 22, 25, 30 березня.

Дні, коли не варто починати нові справи та проєкти: 3, 4, 6, 9, 10, 18, 24, 26 березня.

Несприятливі дні для мандрівок: 25, 29 березня.

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