Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Місячний календар на березень 2024 — які дні принесуть успіх та великі прибутки arrow

Місячний календар на березень 2024 — які дні принесуть успіх та великі прибутки

22 лютого 2024 03:14
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Місячний календар по днях на березень 2024 — небезпечні та вдалі дати місяця
Дівчина тримає Місяць у руках. Фото: shutterstock.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Перший місяць весни почнеться зі спадного Місяця і ним же й завершиться. Тож у цей період ми можемо почивати себе ослабленими й знесиленими. За словами астрологів, сміливо починати нові справи варто в середині березня. Деякі дні здатні будуть принести успіх та прибуток. Водночас варто бути готовими й до небезпечних дат, які можуть нашкодити й додати до життя хаосу. 

Тож, щоб бути готовими до будь-яких викликів, а також не проґавити найвдаліші дні у перший весняний місяць, Новини.LIVE пропонує скористатися детальним місячним календарем на березень 2024 року. 

Фази Місяця у березні 2024 року

У березні фази Місяця будуть змінюватися наступним чином: 

  • Спадний Місяць — з 1 по 9 березня;
  • Молодик — 10 березня об 11:00 за Києвом;
  • Місяць, що росте — з 11 по 24 березня;
  • Повня — 25 березня о 9:00 за Києвом;
  • Спадний Місяць — з 26 по 31 березня;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

 

 Фази Місяця у березні 2024 року
Фази Місяця. Фото: shutterstock.com

Чого очікувати від молодика у березні 2024 року

Цей новий Місяць стане ідеальним часом для того, щоб спрямовувати свої думки на нові здобутки. Астрологи радять:

  • програмувати себе на позитив;
  • планувати нові справи та проєкти;
  • позбавлятися поганих звичок;
  • пробачати; 
  • позбавлятися старих образ. 

Якщо у вас є недобрі наміри або негативні думки у день молодика, це може призвести до неприємностей.

 

Чого очікувати від молодика у березні 2024 року
Руки тягнуться до Місяця. Фото: google.com

Що принесе повня у березні 2024 року

Ця повня принесе величезний потік енергії, проте він буде практично неприборканим та неконтрольованим. Впоратися з цим та використати собі на користь зможуть лише ті, хто контролюватиме свої емоції та слухатиме голос розуму, а не діятиме імпульсивно. 

Під час повні та впродовж кількох наступних днів варто: 

  • бути терпимими;
  • розсудливими;
  • зважувати свої вчинки;
  • направляти енергію на корисне.

 

Що принесе повня у березні 2024 року
Дівчина тримає Місяць у руках. Фото: istockphoto.com

Які дні у березні 2024 року сприятливі

Найсприятливіші дні: 1, 2, 16, 20, 24, 27, 30, 31 березня. 

Найкращі дати для нових починань: 1, 2, 22, 23, 24, 27, 28, 29 березня. 

Найвдаліші дні для міжособистісних відносин (ділових та романтичних): 2, 7, 15, 19, 23, 27 березня. 

Сприятливі дні для фінансових чи юридичних справ: 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 30, 31 березня. 

Сприятливі дні для творчості та спорту: 1, 8, 14, 19, 20, 26, 31 березня. 

Сприятливі дні для подорожей: 1, 9, 10, 17, 21, 30, 31 березня.

Сприятливі дні для походу до лікаря: 3, 4, 11 березня.

 

Місячний календар на жовтень 2023: які дні найкращі для прибутку та нових справ
Дівчина на фоні повного Місяця. Фото: shutterstock.com

Які дні у березні 2024 року несприятливі

Несприятливі дні: 3, 4, 7, 10, 13, 15, 19, 22, 25 березня. 

Несприятливі дні для фінансових чи юридичних справ: 5, 11, 12, 20, 21 березня. 

Несприятливі дні для міжособистісних відносин (ділових та романтичних): 3, 18, 22, 25, 29 березня. 

Дні, коли варто остерігатися конфліктів: 3, 5, 6, 7, 11, 12, 18, 22, 25, 30 березня. 

Дні, коли не варто починати нові справи та проєкти: 3, 4, 6, 9, 10, 18, 24, 26 березня. 

Несприятливі дні для мандрівок: 25, 29 березня. 

Нагадаємо, також ми писали, яким знакам Зодіаку вдасться казково розбагатіти 2024 року. 

повний місяць
новий місяць
березень
Астрологія
місячний календар
2024 рік

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

9 лютого 2024
Новина з відео

06:52 Плануєте висаджувати туї біля будинку — експерти відповіли, чи варто це робити

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

Актуальне по темі