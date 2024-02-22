Лунный календарь по дням на март 2024 — опасные и удачные даты месяца

Лунный календарь на март 2024 — какие дни принесут успех и большую прибыль
Первый месяц весны начнется с убывающей Луны и ей же и завершится. Поэтому в этот период мы можем чувствовать себя ослабленными и обессиленными. По словам астрологов, смело начинать новые дела следует в середине марта. Некоторые дни способны принести успех и прибыль. В то же время следует быть готовыми и к опасным датам, которые могут навредить и прибавить в жизнь хаоса.
Чтобы быть готовыми к любым вызовам, а также не упустить самые удачные дни в первый весенний месяц, Новини.LIVE предлагает воспользоваться подробным лунным календарем на март 2024 года.
Фазы Луны в марте 2024 года
В марте фазы Луны будут изменяться следующим образом:
- Убывающая Луна — с 1 по 9 марта;
- Новолуние — 10 марта в 11:00 по Киеву;
- Растущая Луна — с 11 по 24 марта;
- Полнолуние — 25 марта в 9:00 по Киеву;
- Убывающая Луна — с 26 по 31 марта;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение — нет.
Чего ждать от новолуния в марте 2024 года
Эта новая Луна станет идеальным временем для того, чтобы направлять свои мысли на новые достижения. Астрологи советуют:
- программировать себя на позитив;
- планировать новые дела и проекты;
- избавляться от плохих привычек;
- прощать;
- избавляться от старых обид.
Если у вас есть недобрые намерения или негативные мысли в день новолуния, это может привести к неприятностям.
Что принесет полнолуние в марте 2024 года
Это полнолуние принесет огромный поток энергии, однако он будет практически необузданным и неконтролируемым. Справиться с этим и использовать себе на пользу смогут только те, кто будет контролировать свои эмоции и слушать голос разума, а не действовать импульсивно.
Во время полнолуния и нескольких следующих дней следует:
- быть терпимыми;
- благоразумными;
- взвешивать свои поступки;
- направлять энергию на полезное.
Какие дни в марте 2024 года благоприятны
Самые благоприятные дни: 1, 2, 16, 20, 24, 27, 30, 31 марта.
Лучшие даты для новых начинаний: 1, 2, 22, 23, 24, 27, 28, 29 марта.
Самые удачные дни для межличностных отношений (деловых и романтических): 2, 7, 15, 19, 23, 27 марта.
Благоприятные дни для финансовых или юридических дел: 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 30, 31 марта.
Благоприятные дни для творчества: 1, 8, 14, 19, 20, 26, 31 марта.
Благоприятные дни для поездок: 1, 9, 10, 17, 21, 30, 31 марта.
Благоприятные дни для похода к врачу: 3, 4, 11 марта.
Какие дни в марте 2024 года неблагоприятны
Неблагоприятные дни: 3, 4, 7, 10, 13, 15, 19, 22, 25 марта.
Неблагоприятные дни для финансовых или юридических дел: 5, 11, 12, 20, 21 марта.
Неблагоприятные дни для межличностных отношений (деловых и романтических): 3, 18, 22, 25, 29 марта.
Дни, когда следует опасаться конфликтов: 3, 5, 6, 7, 11, 12, 18, 22, 25, 30 марта.
Дни, когда не следует начинать новые дела и проекты: 3, 4, 6, 9, 10, 18, 24, 26 марта.
Неблагоприятные дни для путешествий: 25, 29 марта.
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