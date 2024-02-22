Лунный календарь по дням на март 2024 — опасные и удачные даты месяца

Девушка держит Луну в руках. Фото: shutterstock.com

Первый месяц весны начнется с убывающей Луны и ей же и завершится. Поэтому в этот период мы можем чувствовать себя ослабленными и обессиленными. По словам астрологов, смело начинать новые дела следует в середине марта. Некоторые дни способны принести успех и прибыль. В то же время следует быть готовыми и к опасным датам, которые могут навредить и прибавить в жизнь хаоса.

Чтобы быть готовыми к любым вызовам, а также не упустить самые удачные дни в первый весенний месяц, Новини.LIVE предлагает воспользоваться подробным лунным календарем на март 2024 года.

Фазы Луны в марте 2024 года

В марте фазы Луны будут изменяться следующим образом:

Убывающая Луна — с 1 по 9 марта;

— с 1 по 9 марта; Новолуние — 10 марта в 11:00 по Киеву;

— 10 марта в 11:00 по Киеву; Растущая Луна — с 11 по 24 марта;

— с 11 по 24 марта; Полнолуние — 25 марта в 9:00 по Киеву;

— 25 марта в 9:00 по Киеву; Убывающая Луна — с 26 по 31 марта;

— с 26 по 31 марта; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Фазы Луны. Фото: shutterstock.com

Чего ждать от новолуния в марте 2024 года

Эта новая Луна станет идеальным временем для того, чтобы направлять свои мысли на новые достижения. Астрологи советуют:

программировать себя на позитив;

планировать новые дела и проекты;

избавляться от плохих привычек;

прощать;

избавляться от старых обид.

Если у вас есть недобрые намерения или негативные мысли в день новолуния, это может привести к неприятностям.

Руки тянутся к Луне. Фото: google.com

Что принесет полнолуние в марте 2024 года

Это полнолуние принесет огромный поток энергии, однако он будет практически необузданным и неконтролируемым. Справиться с этим и использовать себе на пользу смогут только те, кто будет контролировать свои эмоции и слушать голос разума, а не действовать импульсивно.

Во время полнолуния и нескольких следующих дней следует:

быть терпимыми;

благоразумными;

взвешивать свои поступки;

направлять энергию на полезное.

Девушка держит Луну в руках. Фото: istockphoto.com

Какие дни в марте 2024 года благоприятны

Самые благоприятные дни: 1, 2, 16, 20, 24, 27, 30, 31 марта.

Лучшие даты для новых начинаний: 1, 2, 22, 23, 24, 27, 28, 29 марта.

Самые удачные дни для межличностных отношений (деловых и романтических): 2, 7, 15, 19, 23, 27 марта.

Благоприятные дни для финансовых или юридических дел: 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 30, 31 марта.

Благоприятные дни для творчества: 1, 8, 14, 19, 20, 26, 31 марта.

Благоприятные дни для поездок: 1, 9, 10, 17, 21, 30, 31 марта.

Благоприятные дни для похода к врачу: 3, 4, 11 марта.

Девушка на фоне полной Луны. Фото: shutterstock.com

Какие дни в марте 2024 года неблагоприятны

Неблагоприятные дни: 3, 4, 7, 10, 13, 15, 19, 22, 25 марта.

Неблагоприятные дни для финансовых или юридических дел: 5, 11, 12, 20, 21 марта.

Неблагоприятные дни для межличностных отношений (деловых и романтических): 3, 18, 22, 25, 29 марта.

Дни, когда следует опасаться конфликтов: 3, 5, 6, 7, 11, 12, 18, 22, 25, 30 марта.

Дни, когда не следует начинать новые дела и проекты: 3, 4, 6, 9, 10, 18, 24, 26 марта.

Неблагоприятные дни для путешествий: 25, 29 марта.

Напомним, также мы писали, каким знакам Зодиака удастся сказочно разбогатеть в 2024 году.