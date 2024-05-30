Місячний календар по днях на червень 2024 — сприятливі та небезпечні дні місяця

Дівчина тримає в руках Місяць. Фото: freepik.com

За астрологічними прогнозами, перший місяць літа принесе легкість та гармонію, а також налаштує на оптимістичний лад. А щоб досягнути успіху у різних сферах життя та залучити удачу, варто скористатися місячним календарем справ на червень 2024 року.

Новини.LIVE підготував детальний місячний календар на червень 2024 року, щоб ви змогли дізнатися, який день принесе успіх, прибуток або стане найсприятливішим для будь-яких починань. Це допоможе вам планувати свої справи з мінімальними втратами часу та зусиль.

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Фази Місяця у червні 2024 року

Місяць, що спадає — з 1 по 5 червня;

Молодик у Близнюках — 6 червня о 18:38 за київським часом;

Місяць, що зростає — з 7 по 21 червня;

Повня у знаку Козерога — 22 червня о 7:08 за Києвом;

Місяць, що спадає — з 23 по 30 червня;

Сонячне затемнення — немає;

Місячне затемнення — немає.

Фази Місяця. Фото: google.com

Що принесе молодик у червні 2024 року — вплив на життя та долю

Молодик у червні пройде під знаком Близнюки та під управлінням планети Меркурій. Цей період подарує можливість кожному отримати додатковий дохід або ж показати свою значущість. Щоб відкрити нові можливості та потрапити в потік світлих, астрологи рекомендують займатися саморозвитком, бути активними, знайомитися з новими людьми.

Дівчина сидить на молодому Місяці. Фото: pixabay.com

Як повня змінить наші життя у червні 2024 року

22 червня 2024 року нас очікує Повний Місяць у знаку Козерога, який, на думку астрологів, буде сприятливим для розв'язання питань, пов’язаних з нерухомістю. Однак з фінансами в цей день краще бути обережними. Здійснювати значні грошові операції дуже ризиковано. В цілому ж період буде гармонійним. Більшість людей не повинні відчути на собі сильного впливу повні у вигляді перепадів настрою чи погіршення самопочуття.

Дівчина тримає в руках Місяць. Фото: freepik.com

Місячний календар на червень 2024 — коли сприятливі та несприятливі дні

Найсприятливіші дні першого місяця літа, які неодмінно принесуть успіх та удачу: 7 та 21 червня.

Також сприятливими датами будуть: 4, 5, 7, 11, 12, 13, 19, 20, 27 червня.

Найнесприятливіші дні червня, у які варто утримуватись від імпульсивних рішень та початку чогось нового: 1, 2, 28, 29, 30 число.

Дівчина гортає календар на фоні повного Місяця. Фото: freepik.com

Які дні сприятливі у червні 2024 року за різними сферами

Найсприятливіші дати для реалізації та виконання бажань та мрій: 4, 5, 7, 11, 12, 13, 19, 20, 27 червня.

Найсприятливіші дні для будь-яких нових починань: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 червня.

Для старту нового проєкту або зміни роботи найкращими днями у червні будуть: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 число.

Для вдалого та щасливого дня весілля підходять такі дати: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24 червня.

Для вдалих подорожей та поїздок підходять: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 червня.

Раніше ми писали, яким знакам Зодіаку вдасться казково розбагатіти 2024 року.