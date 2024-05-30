Лунный календарь по дням на июнь 2024 года — благоприятные и опасные дни месяца

Девушка держит Луну в руках. Фото: freepik.com

По астрологическим прогнозам первый месяц лета принесет легкость и гармонию, а также настроит на оптимистический лад. А чтобы добиться успеха в разных областях жизни и привлечь удачу, стоит воспользоваться лунным календарем дел на июнь 2024 года.

Новини.LIVE подготовил подробный лунный календарь на июнь 2024 года, чтобы вы смогли узнать, какой день принесет успех, прибыль или станет самым благоприятным для любых начинаний. Это поможет вам планировать свои дела с минимальными потерями времени и усилий.

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Фазы Луны в июне 2024 года

Убывающая Луна — с 1 по 5 июня;

Новолуние в Близнецах — 6 июня в 18:38 по киевскому времени;

Растущая Луна — с 7 по 21 июня;

Полнолуние в знаке Козерога - 22 июня в 7:08 по Киеву;

Убывающая Луна — с 23 по 30 июня;

Солнечное затмение — нет;

Лунное затмение — нет.

Фазы Луны. Фото: google.com

Что принесет новолуние в июне 2024 года — влияние на жизнь и судьбу

Новолуние в июне пройдет под знаком Близнецы и под управлением планеты Меркурий. Этот период подарит возможность каждому получить дополнительный доход или показать свою значимость. Чтобы открыть новые возможности и попасть в светлые потоки, астрологи рекомендуют заниматься саморазвитием, быть активными, знакомиться с новыми людьми.

Девушка сидит на молодой Луне. Фото: pixabay.com

Как полнолуние изменит нашу жизнь в июне 2024 года

22 июня 2024 нас ожидает Полная Луна в знаке Козерога, которая, по мнению астрологов, будет благоприятной для решения вопросов, связанных с недвижимостью. Однако с финансами в этот день лучше соблюдать осторожность. Совершать значительные денежные операции очень рискованно. В целом же период будет гармоничным. Большинство людей не должны ощутить на себе сильного влияния в виде перепадов настроения или ухудшения самочувствия.

Девушка держит Луну в руках. Фото: freepik.com

Лунный календарь на июнь 2024 — когда благоприятные и неблагоприятные дни

Самые благоприятные дни первого месяца лета, которые обязательно принесут успех и удачу: 7 и 21 июня.

Также благоприятными датами будут: 4, 5, 7, 11, 12, 13, 19, 20, 27 июня.

Самые неблагоприятные дни июня, в которые следует воздерживаться от импульсивных решений и начала чего-нибудь нового: 1, 2, 28, 29, 30 число.

Девушка листает календарь на фоне полной Луны. Фото: freepik.com

Какие дни благоприятны в июне 2024 года по разным сферам

Самые благоприятные даты для реализации и исполнения желаний и мечтаний: 4, 5, 7, 11, 12, 13, 19, 20, 27 июня.

Самые благоприятные дни для любых новых начинаний: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 июня.

Для старта нового проекта или смены работы лучшими днями в июне будут: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 число.

Для удачного и счастливого дня свадьбы подходят следующие даты: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24 июня.

Для удачных поездок и путишествий подходят: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 июня.

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