Місячний календар по днях на квітень 2024 — небезпечні та сприятливі дати місяця

Дівчина тримає Місяць у руках. Фото: pinterest.com

Другий місяць весни почнеться зі спадного Місяця і вже за тиждень необхідно бути готовими до сильного впливу молодика. У цей період астрологи радять не планувати нічого важливого. Водночас у квітні будуть дати, які можуть принести приголомшливий успіх у різних сферах життя.

Новини.LIVE підготував детальний місячний календар на квітень 2024 року, який допоможе бути готовими до будь-яких викликів, а також не проґавити найвдаліші дні у другий місяць весни.

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Фази Місяця у квітні 2024 року

У другий місяць весни фази Місяця будуть змінюватися наступним чином:

Спадний Місяць — з 1 по 7 квітня;

— з 1 по 7 квітня; Молодик — 8 квітня о 21:21 за Києвом;

— 8 квітня о 21:21 за Києвом; Місяць, що росте — з 9 по 23 квітня;

— з 9 по 23 квітня; Повня — 24 квітня о 02:49 за Києвом;

— 24 квітня о 02:49 за Києвом; Спадний Місяць — з 25 по 30 квітня;

— з 25 по 30 квітня; Сонячне затемнення — 8 квітня, з 18:43 до 23:52 за київським часом;

— 8 квітня, з 18:43 до 23:52 за київським часом; Місячне затемнення — немає.

Фази Місяця. Фото: shutterstock.com

Місячний календар на квітень 2024 — які дні несприятливі

Найнесприятливіші дні місяця, під час яких треба бути обачними, слідкувати за своїми діями та контролювати емоції, будуть 8 та 24 квітня.

Це дні молодика та сонячного затемнення. Астрологи радять нічого серйозного не планувати на ці дати й краще приділити увагу своєму самопочуттю.

Також складними можуть виявитися дати: 2, 5, 9, 10, 12, 16, 20, 23, 26, 27 квітня.

Місяць у руці. Фото: freepik.com

Які дні будуть сприятливими за місячним календарем на квітень 2024 року

За прогнозами астрологів, у другий місяць весни буде три дні, які можуть принести успіх в усіх справах та починаннях. Це 4, 11 та 25 квітня.

У ці дати можна сміливо розпочинати нові проєкти, планувати зміни в житті, призначати побачення або ділові зустрічі.

Жінка на фоні Місяця заглядає у щоденник. Фото: freepik.com

Які дні сприятливі у квітні 2024 року за різними сферами

Починати будь-які справи та проєкти можна у такі сприятливі дати: 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22 квітня.

Змінювати роботу, просити підвищення, розпочинати свою справу, відкривати ФОП можна: 1, 3,11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 29, 30 квітня.

Сприятливі дні для заручин, весілля, вінчання: 1, 3, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 29, 30 квітня.

Сприятливі дні для походу до стоматолога, лікування зубів: 1, 3, 11, 18, 19, 21, 28, 29, 30 квітня.

Для хірургічних операцій: 3, 6, 7, 13, 14, 21 квітня.

Можна сміливо планувати поїздки та відправлятися у подорож: 1, 11, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 28 квітня.

Для стрижки та фарбування волосся найбільш підходять за місячним календарем ці дати: 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22 квітня.

Можна робити манікюр та педикюр: 4, 6, 7, 11, 13, 14, 21, 22, 28, 29, 30 квітня.

Сприятливі дні для епіляції та депіляції: 1, 3, 4, 6, 13, 15, 25, 28, 29, 30 квітня.

Сприятливі дні для видалення пігментних плям, бородавок: 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25 квітня.

Сприятливі дні для початку схуднення: 4, 8, 18, 21, 22, 25 квітня.

Масаж та процедури від целюліту: 1, 11, 13, 19, 28, 29 30 квітня.

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