Місячний календар по днях на квітень 2024 — небезпечні та сприятливі дати місяця

Місячний календар на квітень 2024 — які дні подарують великий прибуток та успіх
Другий місяць весни почнеться зі спадного Місяця і вже за тиждень необхідно бути готовими до сильного впливу молодика. У цей період астрологи радять не планувати нічого важливого. Водночас у квітні будуть дати, які можуть принести приголомшливий успіх у різних сферах життя.
Новини.LIVE підготував детальний місячний календар на квітень 2024 року, який допоможе бути готовими до будь-яких викликів, а також не проґавити найвдаліші дні у другий місяць весни.
Фази Місяця у квітні 2024 року
У другий місяць весни фази Місяця будуть змінюватися наступним чином:
- Спадний Місяць — з 1 по 7 квітня;
- Молодик — 8 квітня о 21:21 за Києвом;
- Місяць, що росте — з 9 по 23 квітня;
- Повня — 24 квітня о 02:49 за Києвом;
- Спадний Місяць — з 25 по 30 квітня;
- Сонячне затемнення — 8 квітня, з 18:43 до 23:52 за київським часом;
- Місячне затемнення — немає.
Місячний календар на квітень 2024 — які дні несприятливі
Найнесприятливіші дні місяця, під час яких треба бути обачними, слідкувати за своїми діями та контролювати емоції, будуть 8 та 24 квітня.
Це дні молодика та сонячного затемнення. Астрологи радять нічого серйозного не планувати на ці дати й краще приділити увагу своєму самопочуттю.
Також складними можуть виявитися дати: 2, 5, 9, 10, 12, 16, 20, 23, 26, 27 квітня.
Які дні будуть сприятливими за місячним календарем на квітень 2024 року
За прогнозами астрологів, у другий місяць весни буде три дні, які можуть принести успіх в усіх справах та починаннях. Це 4, 11 та 25 квітня.
У ці дати можна сміливо розпочинати нові проєкти, планувати зміни в житті, призначати побачення або ділові зустрічі.
Які дні сприятливі у квітні 2024 року за різними сферами
Починати будь-які справи та проєкти можна у такі сприятливі дати: 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22 квітня.
Змінювати роботу, просити підвищення, розпочинати свою справу, відкривати ФОП можна: 1, 3,11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 29, 30 квітня.
Сприятливі дні для заручин, весілля, вінчання: 1, 3, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 29, 30 квітня.
Сприятливі дні для походу до стоматолога, лікування зубів: 1, 3, 11, 18, 19, 21, 28, 29, 30 квітня.
Для хірургічних операцій: 3, 6, 7, 13, 14, 21 квітня.
Можна сміливо планувати поїздки та відправлятися у подорож: 1, 11, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 28 квітня.
Для стрижки та фарбування волосся найбільш підходять за місячним календарем ці дати: 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22 квітня.
Можна робити манікюр та педикюр: 4, 6, 7, 11, 13, 14, 21, 22, 28, 29, 30 квітня.
Сприятливі дні для епіляції та депіляції: 1, 3, 4, 6, 13, 15, 25, 28, 29, 30 квітня.
Сприятливі дні для видалення пігментних плям, бородавок: 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25 квітня.
Сприятливі дні для початку схуднення: 4, 8, 18, 21, 22, 25 квітня.
Масаж та процедури від целюліту: 1, 11, 13, 19, 28, 29 30 квітня.
Раніше ми писали, яким знакам Зодіаку вдасться казково розбагатіти 2024 року.
Читайте Новини.LIVE!