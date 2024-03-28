Лунный календарь по дням на апрель 2024 года — опасные и благоприятные даты месяца

Девушка держит Луну в руках. Фото: pinterest.com

Второй месяц весны начнется с убывающей Луны и уже через неделю необходимо быть готовыми к сильному воздействию новолуния. В этот период астрологи рекомендуют не планировать ничего важного. В то же время в апреле будут даты, которые могут принести потрясающий успех в разных сферах жизни.

Новини.LIVE подготовил подробный лунный календарь на апрель 2024 года, который поможет быть готовыми к любым вызовам, а также не упустить самые удачные дни во второй месяц весны.

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Фазы Луны в апреле 2024 года

Во второй месяц весны фазы Луны будут меняться следующим образом:

Убывающая Луна — с 1 по 7 апреля;

— с 1 по 7 апреля; Новолуние — 8 апреля в 21:21 по Киеву;

— 8 апреля в 21:21 по Киеву; Растущая Луна — с 9 по 23 апреля;

— с 9 по 23 апреля; Полнолуние — 24 апреля в 02:49 по Киеву;

— 24 апреля в 02:49 по Киеву; Убывающая Луна — с 25 по 30 апреля;

— с 25 по 30 апреля; Солнечное затмение — 8 апреля, с 18:43 до 23:52 по киевскому времени;

— 8 апреля, с 18:43 до 23:52 по киевскому времени; Лунное затмение — нет.

Фазы Луны. Фото: shutterstock.com

Лунный календарь на апрель 2024 года — какие дни неблагоприятны

Самые неблагоприятные дни месяца, во время которых нужно быть осторожными, следить за своими действиями и контролировать эмоции будут 8 и 24 апреля.

Это дни новолуния и солнечного затмения. Астрологи советуют ничего серьезного не планировать на эти даты и лучше уделить внимание своему самочувствию.

Также сложными могут оказаться даты: 2, 5, 9, 10, 12, 16, 20, 23, 26, 27 апреля.

Луна в руке. Фото: freepik.com

Какие дни будут благоприятны по лунному календарю на апрель 2024 года

По прогнозам астрологов, во второй месяц весны будет три дня, которые могут принести успех по всех делах и начинаниях. Это 4, 11 и 25 апреля.

В эти даты можно начинать новые проекты, планировать изменения в жизни, назначать свидания или деловые встречи.

Женщина на фоне Луны, смотрит в дневник. Фото: freepik.com

Какие дни благоприятны в апреле 2024 года по разным сферам

Начинать любые дела и проекты можно в следующие благоприятные даты: 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22 апреля.

Менять работу, просить повышения, начинать свое дело, открывать ФЛП можно: 1, 3,11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 29, 30 апреля.

Благоприятные дни для помолвки, свадьбы, венчания: 1, 3, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 29, 30 апреля.

Благоприятные дни для похода к стоматологу, лечения зубов: 1, 3, 11, 18, 19, 21, 28, 29, 30 апреля.

Для хирургических операций: 3, 6, 7, 13, 14, 21 апреля.

Можно смело планировать поездки и отправляться в поездку: 1, 11, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 28 апреля.

Для стрижки и покраски волос наиболее подходят по лунному календарю эти даты: 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22 апреля.

Можно делать маникюр и педикюр: 4, 6, 7, 11, 13, 14, 21, 22, 28, 29, 30 апреля.

Благоприятные дни для эпиляции и депиляции: 1, 3, 4, 6, 13, 15, 25, 28, 29, 30 апреля.

Благоприятные дни для удаления пигментных пятен, бородавок: 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25 апреля.

Благоприятные дни для начала похудения: 4, 8, 18, 21, 22, 25 апреля.

Массаж и процедуры от целлюлита: 1, 11, 13, 19, 28, 29 30 апреля.

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