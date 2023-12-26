Місячний календар по днях на січень 2024 — небезпечні та вдалі дати місяця

Дівчина тримає в руках Місяць. Фото: Margarita Kareva

Як стверджують астрологи, Місяць здатен впливати на людину та її життя. Залежно від того, у якій фазі опиниться земний супутник, події можуть набувати абсолютно різного повороту. Деякі дні можуть принести небувалий успіх, тоді як інші можуть стати причиною великих втрат та негараздів.

Тож, Новини.LIVE пропонує Вам скористатися детальним місячним календарем на січень 2024 року, щоб обрати найкращі дати для нових справ, збагачення, побачень та великих покупок.

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Фази Місяця у січні 2024 року

Спадний Місяць — з 1 по 10 січня;

— з 1 по 10 січня; Молодик — 11 січня о 13:57 за київським часом;

— 11 січня о 13:57 за київським часом; Місяць, що росте — з 12 по 24 січня;

— з 12 по 24 січня; Повня — 25 січня о 19:54 за київським часом;

— 25 січня о 19:54 за київським часом; Спадний Місяць — з 26 по 31 січня;

— з 26 по 31 січня; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Фази Місяця. Фото: google.com

Які дні у січні 2024 року сприятливі

У перший місяць 2024 року сприятливими будуть: 2, 6, 7, 8, 10, 14, 20, 21, 24, 27, 28 місячна доба (перша місячна доба — це молодик).

Звернути увагу потрібно на дні:

коли Місяць зростає (1 і 2 фази);

коли Місяць спадає (3 фаза);

коли Місяць у Тельці, Стрільці та Водолії;

коли середа та четвер.

Ці дні можуть стати максимально сприятливими для будь-яких справ.

Які дні у січні 2024 року несприятливі

Енергетично несприятливі дні: 6 та 7 січня.

Несприятливі дні у січні: 1, 3, 5, 9, 12, 15, 18, 19, 25, 26, 29 місячна доба (перша місячна доба — це молодик).

Також слід бути обережними:

коли Молодик;

кола Повня;

коли Місяць, що спадає (4 фаза);

коли Місяць в Овні та Скорпіоні;

коли неділя.

Дівчина тримає в руках Місяць. Фото: Margarita Kareva

Календар сприятливих місячних днів на січень 2024 за сферами

Сприятливі дні для будь-яких починань: 12, 17-18, 20, 24 січня.

Сприятливі дати для хірургічних операцій: 5, 8, 9, 12. 16, 17, 24, 25 січня.

Вдалі дні для видалення зубів: 11, 12, 13, 18, 19, 20, 29 січня.

Найкращі дні для лікування зубів: 1, 2, 11, 12, 22, 28, 29 січня.

Сприятливі дати для посадки квітів: 19, 20, 23, 24 січня.

Найвдаліші дні для дорогих покупок: 1-3, 5, 9, 12, 20-26, 30, 31 січня.

Які дні сприятливі для процедур краси за місячним календарем на січень 2024 року

Найкращі дні для стрижки та фарбування волосся: 1-3, 10, 19, 28, 30-31 січня.

Сприятливі дні для нового манікюру та педикюру: 1, 2, 8, 9, 14-17, 21-24, 28-21 січня.

Сприятливі дати для того, щоб сісти на дієту, розпочати схуднення: 10, 12, 21, 24, 25, 28 січня.

Вдалі дні для видалення бородавок: 14-20, 22-27 січня.

Дні, які будуть ідеальними для епіляції та депіляції: 2, 3, 8-13, 15, 17, 18, 22, 23, 26, 31 січня.



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