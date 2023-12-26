Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Лунный календарь на январь 2024 — какие даты лучшие для прибыли и новых дел arrow

Лунный календарь на январь 2024 — какие даты лучшие для прибыли и новых дел

26 декабря 2023 22:14
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Лунный календарь по дням на январь 2024 — опасные и удачные даты месяца
Девушка держит Луну в руках. Фото: Margarita Kareva
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Как утверждают астрологи, Луна способна влиять на человека и его жизнь. В зависимости от того, в какой фазе окажется земной спутник, события могут приобретать совершенно разный поворот. Некоторые дни могут принести небывалый успех, в то время как другие могут стать причиной больших потерь и проблем.

Новини.LIVE предлагает Вам воспользоваться подробным лунным календарем на январь 2024 года, чтобы выбрать лучшие даты для новых дел, обогащения, свиданий и крупных покупок.

Читайте также:

Фазы Луны в январе 2024 года

  • Убывающая Луна — с 1 по 10 января;
  • Новолуние — 11 января в 13:57 по киевскому времени;
  • Растущая Луна — с 12 по 24 января;
  • Полнолуние — 25 января в 19:54 по киевскому времени;
  • Убывающая Луна — с 26 по 31 января;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Фазы Луны в январе 2024 года
Фазы Луны. Фото: google.com

Какие дни в январе 2024 года благоприятные

В первый месяц 2024 года благоприятными будут: 2, 6, 7, 8, 10, 14, 20, 21, 24, 27, 28 лунные сутки (первые лунные сутки — это новолуние).

Обратить внимание нужно на дни:

  • когда Луна растет (1 и 2 фазы);
  • когда Луна в фазе спада (3 фаза);
  • когда Луна в Тельце, Стрельце и Водолее;
  • когда среда и четверг.

Эти дни могут оказаться максимально благоприятными для любых дел.

Какие дни в январе 2024 года неблагоприятны

Энергетически неблагоприятные дни: 6 и 7 января.

Неблагоприятные дни в январе: 1, 3, 5, 9, 12, 15, 18, 19, 25, 26, 29 лунные сутки (первые лунные сутки — это новолуние).

Также следует соблюдать осторожность:

  • когда новолуние;
  • круги полнолуние;
  • когда спадающая Луна (4 фаза);
  • когда Луна в Овне и Скорпионе;
  • когда воскресенье.

 

Лунный календарь на январь 2024 — удачные дни и когда лучше ничего не планировать
Девушка держит Луну в руках. Фото: Margarita Kareva

Календарь благоприятных лунных дней на январь 2024 года по сферам

Благоприятные дни для любых начинаний: 12, 17-18, 20, 24 января.

Благоприятные даты для хирургических операций: 5, 8, 9, 12. 16, 17, 24, 25 января.

Удачные дни для удаления зубов: 11, 12, 13, 18, 19, 20, 29 января.

Лучшие дни для лечения зубов: 1, 2, 11, 12, 22, 28, 29 января.

Благоприятные даты для посадки цветов: 19, 20, 23, 24 января.

Самые удачные дни для дорогих покупок: 1-3, 5, 6, 9, 12, 20-26, 30, 31 января.

Какие дни благоприятны для процедур красоты по лунному календарю на январь 2024 года

Лучшие дни для стрижки и окрашивания волос: 1-3, 10, 19, 28, 30-31 января.

Благоприятные дни для нового маникюра и педикюра: 1, 2, 8, 9, 14-17, 21-24, 28-21 января.

Благоприятные даты, чтобы сесть на диету, начать похудение: 10, 12, 21, 24, 25, 28 января.

Удачные дни для удаления бородавок: 14-20, 22-27 января.

Дни, которые будут идеальны для эпиляции и депиляции: 2, 3, 8-13, 15, 17, 18, 22, 23, 26, 31 января.

Напомним, мы писали, каким знакам Зодиака удастся сказочно разбогатеть в 2024 году.

Также мы делились прогнозом астрологов, какие знаки Зодиака найдут новую работу в 2024 году.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Закон о мобилизации интересует не всех депутатов — какой комитет ВР не будет рассматривать документ - 80x80

Закон о мобилизации интересует не всех депутатов — какой комитет ВР не будет рассматривать документ

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме