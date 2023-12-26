Лунный календарь по дням на январь 2024 — опасные и удачные даты месяца

Девушка держит Луну в руках. Фото: Margarita Kareva

Как утверждают астрологи, Луна способна влиять на человека и его жизнь. В зависимости от того, в какой фазе окажется земной спутник, события могут приобретать совершенно разный поворот. Некоторые дни могут принести небывалый успех, в то время как другие могут стать причиной больших потерь и проблем.

Новини.LIVE предлагает Вам воспользоваться подробным лунным календарем на январь 2024 года, чтобы выбрать лучшие даты для новых дел, обогащения, свиданий и крупных покупок.

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Фазы Луны в январе 2024 года

Убывающая Луна — с 1 по 10 января;

— с 1 по 10 января; Новолуние — 11 января в 13:57 по киевскому времени;

— 11 января в 13:57 по киевскому времени; Растущая Луна — с 12 по 24 января;

— с 12 по 24 января; Полнолуние — 25 января в 19:54 по киевскому времени;

— 25 января в 19:54 по киевскому времени; Убывающая Луна — с 26 по 31 января;

— с 26 по 31 января; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Фазы Луны. Фото: google.com

Какие дни в январе 2024 года благоприятные

В первый месяц 2024 года благоприятными будут: 2, 6, 7, 8, 10, 14, 20, 21, 24, 27, 28 лунные сутки (первые лунные сутки — это новолуние).

Обратить внимание нужно на дни:

когда Луна растет (1 и 2 фазы);

когда Луна в фазе спада (3 фаза);

когда Луна в Тельце, Стрельце и Водолее;

когда среда и четверг.

Эти дни могут оказаться максимально благоприятными для любых дел.

Какие дни в январе 2024 года неблагоприятны

Энергетически неблагоприятные дни: 6 и 7 января.

Неблагоприятные дни в январе: 1, 3, 5, 9, 12, 15, 18, 19, 25, 26, 29 лунные сутки (первые лунные сутки — это новолуние).

Также следует соблюдать осторожность:

когда новолуние;

круги полнолуние;

когда спадающая Луна (4 фаза);

когда Луна в Овне и Скорпионе;

когда воскресенье.

Девушка держит Луну в руках. Фото: Margarita Kareva

Календарь благоприятных лунных дней на январь 2024 года по сферам

Благоприятные дни для любых начинаний: 12, 17-18, 20, 24 января.

Благоприятные даты для хирургических операций: 5, 8, 9, 12. 16, 17, 24, 25 января.

Удачные дни для удаления зубов: 11, 12, 13, 18, 19, 20, 29 января.

Лучшие дни для лечения зубов: 1, 2, 11, 12, 22, 28, 29 января.

Благоприятные даты для посадки цветов: 19, 20, 23, 24 января.

Самые удачные дни для дорогих покупок: 1-3, 5, 6, 9, 12, 20-26, 30, 31 января.

Какие дни благоприятны для процедур красоты по лунному календарю на январь 2024 года

Лучшие дни для стрижки и окрашивания волос: 1-3, 10, 19, 28, 30-31 января.

Благоприятные дни для нового маникюра и педикюра: 1, 2, 8, 9, 14-17, 21-24, 28-21 января.

Благоприятные даты, чтобы сесть на диету, начать похудение: 10, 12, 21, 24, 25, 28 января.

Удачные дни для удаления бородавок: 14-20, 22-27 января.

Дни, которые будут идеальны для эпиляции и депиляции: 2, 3, 8-13, 15, 17, 18, 22, 23, 26, 31 января.



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