Лунный календарь по дням на январь 2024 — опасные и удачные даты месяца

Лунный календарь на январь 2024 — какие даты лучшие для прибыли и новых дел
Как утверждают астрологи, Луна способна влиять на человека и его жизнь. В зависимости от того, в какой фазе окажется земной спутник, события могут приобретать совершенно разный поворот. Некоторые дни могут принести небывалый успех, в то время как другие могут стать причиной больших потерь и проблем.
Новини.LIVE предлагает Вам воспользоваться подробным лунным календарем на январь 2024 года, чтобы выбрать лучшие даты для новых дел, обогащения, свиданий и крупных покупок.
Фазы Луны в январе 2024 года
- Убывающая Луна — с 1 по 10 января;
- Новолуние — 11 января в 13:57 по киевскому времени;
- Растущая Луна — с 12 по 24 января;
- Полнолуние — 25 января в 19:54 по киевскому времени;
- Убывающая Луна — с 26 по 31 января;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение — нет.
Какие дни в январе 2024 года благоприятные
В первый месяц 2024 года благоприятными будут: 2, 6, 7, 8, 10, 14, 20, 21, 24, 27, 28 лунные сутки (первые лунные сутки — это новолуние).
Обратить внимание нужно на дни:
- когда Луна растет (1 и 2 фазы);
- когда Луна в фазе спада (3 фаза);
- когда Луна в Тельце, Стрельце и Водолее;
- когда среда и четверг.
Эти дни могут оказаться максимально благоприятными для любых дел.
Какие дни в январе 2024 года неблагоприятны
Энергетически неблагоприятные дни: 6 и 7 января.
Неблагоприятные дни в январе: 1, 3, 5, 9, 12, 15, 18, 19, 25, 26, 29 лунные сутки (первые лунные сутки — это новолуние).
Также следует соблюдать осторожность:
- когда новолуние;
- круги полнолуние;
- когда спадающая Луна (4 фаза);
- когда Луна в Овне и Скорпионе;
- когда воскресенье.
Календарь благоприятных лунных дней на январь 2024 года по сферам
Благоприятные дни для любых начинаний: 12, 17-18, 20, 24 января.
Благоприятные даты для хирургических операций: 5, 8, 9, 12. 16, 17, 24, 25 января.
Удачные дни для удаления зубов: 11, 12, 13, 18, 19, 20, 29 января.
Лучшие дни для лечения зубов: 1, 2, 11, 12, 22, 28, 29 января.
Благоприятные даты для посадки цветов: 19, 20, 23, 24 января.
Самые удачные дни для дорогих покупок: 1-3, 5, 6, 9, 12, 20-26, 30, 31 января.
Какие дни благоприятны для процедур красоты по лунному календарю на январь 2024 года
Лучшие дни для стрижки и окрашивания волос: 1-3, 10, 19, 28, 30-31 января.
Благоприятные дни для нового маникюра и педикюра: 1, 2, 8, 9, 14-17, 21-24, 28-21 января.
Благоприятные даты, чтобы сесть на диету, начать похудение: 10, 12, 21, 24, 25, 28 января.
Удачные дни для удаления бородавок: 14-20, 22-27 января.
Дни, которые будут идеальны для эпиляции и депиляции: 2, 3, 8-13, 15, 17, 18, 22, 23, 26, 31 января.
Напомним, мы писали, каким знакам Зодиака удастся сказочно разбогатеть в 2024 году.
Также мы делились прогнозом астрологов, какие знаки Зодиака найдут новую работу в 2024 году.
Читайте Новини.LIVE!