Місячний календар стрижок на липень 2024 — сприятливі та небезпечні дати

Дівчина підстригає волосся самостійно. Фото: shutterstock.com

Середина літа — гарний час, щоб зробити нову модну цього сезону зачіску, освіжити колір волосся або змінити образ. А щоб усі зміни були тільки на краще, надавали упевненості та гарного настрою, варто скористатися місячним календарем, який допоможе підібрати ідеальну дату для походу до перукаря.

Новини.LIVE підготував детальний місячний календар стрижок на липень 2024 року. Він стане вашим незамінним помічником.

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Фази Місяця у липні 2024 року

Місяць, що спадає — з 1 по 5 липня;

Молодик у знаку Рака — 6 липня о 1:57 за Києвом;

Місяць, що зростає — з 7 по 21 липня;

Повня у знаку Козерога та Водолія — 22 липня о 13:16 за київським часом;

Місяць, що спадає — з 23 по 30 липня;

Сонячне затемнення — немає;

Місячне затемнення — немає.

Фази Місяця. Фото: depositphotos.com

Місячний календар стрижок на липень 2024 — найсприятливіші дати місяця

Відповідно до прогнозів астрологів, найсприятливішими днями для стрижки волосся в липні 2024 року будуть: 2, 3, 4, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 28, 31 число.

У ці дати можна сміливо планувати як кардинальну зміну іміджу, так і оздоровчу стрижку. Можна робити будь-які доглядові процедури.

Також хорошими днями для стрижки будуть: 7, 8, 10, 11, 17, 20, 21 липня.

Астрологи запевняють, правильно обрана дата може не тільки подарувати красу вашому волоссю, а й привабити успіх, удачу та кохання у життя.

Дівчина у перукаря. Фото: istockphoto.com

Коли не можна стригти волосся в липні 2024 року — небезпечні дати

Ці дні несуть найбільшу небезпеку та можуть зруйнувати здоров'я вашого волосся: 14, 23 липня. Астрологи стверджують, що ці дати матимуть погану, руйнівну енергію, а тому будь-які маніпуляції можуть принести шкоду волоссю, особливо фарбування або хімічна завивка. Тож, запам'ятайте.

Також несприятливими будуть такі дати: 5, 6, 22, 25 липня. Ані стрижка, ані нова зачіска, ані колір волосся не принесе вам очікуваного результату та задоволення.

Дівчина дивиться у дзеркало. Фото: depositphotos.com

Коли можна фарбувати волосся за місячним календарем на липень 2024 року

Найсприятливіші дати для фарбування волосся такі: 2, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 28, 29 липня. Якщо провести процедуру саме у ці дні, то гарантовано отримаєте насичений колір та блискуче доглянуте волосся, яке надаватиме впевненості.

Загалом непоганими датами для фарбування є і такі: 3, 7, 8, 10, 18, 20, 31 липня. Якщо раптом ви не встигли записатися до перукаря у сприятливі, можете сміливо обирати ці дні.

Коли не можна фарбувати волосся в липні 2024 року

Якщо не бажаєте, щоб ваше волосся пошкодилося або стало тьмяним та сухим, уникайте фарбування, ламінування та хімічної завивки у ці дати: 5, 6, 25 липня. Також несприятливими датами, які не порадують вас результатом є 4, 27, 30 липня.

Також радимо скористатися місячним календарем справ на липень 2024 року, щоб не пропустити найвдаліші дати місяця, які принесуть успіх та удачу у всіх сферах життя.