Лунный календарь стрижек на июль 2024 — благоприятные и опасные даты

Лунный календарь стрижек на июль 2024 — какие дни подарят уверенность и красоту
Середина лета — хорошее время, чтобы сделать новую модную в этом сезоне прическу, освежить цвет волос или изменить образ. А чтобы все изменения были только к лучшему, придавали уверенности и хорошее настроение, стоит воспользоваться лунным календарем, который поможет подобрать идеальную дату для похода к парикмахеру.
Новини.LIVE подготовил подробный лунный календарь стрижек на июль 2024 года. Он станет вашим незаменимым помошником.
Фазы Луны в июле 2024 года
- Спадающая Луна — с 1 по 5 июля;
- Новолуние в знаке Рака — 6 июля в 1:57 по Киеву;
- Растущая Луна — с 7 по 21 июля;
- Полнолуние в знаке Козерога и Водолея — 22 июля в 13:16 по киевскому времени;
- Спадающая Луна — с 23 по 30 июля;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение — нет.
Лунный календарь стрижек на июль 2024 — самые благоприятные даты месяца
Согласно прогнозам астрологов, наиболее благоприятными днями для стрижки волос в июле 2024 года будут: 2, 3, 4, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 28, 31 число.
В эти даты можно смело планировать как кардинальное изменение имиджа, так и оздоровительную стрижку. Можно делать любые процедуры ухода.
Также хорошими днями для стрижки будут: 7, 8, 10, 11, 17, 20, 21 июля.
Астрологи уверяют, правильно выбранная дата может не только подарить красоту вашим волосам, но и привлечь успех, удачу и любовь в жизнь.
Когда нельзя стричь волосы в июле 2024 года — опасные даты
Эти дни несут наибольшую опасность и могут разрушить здоровье ваших волос: 14, 23 июля. Астрологи утверждают, что эти даты будут иметь плохую, разрушительную энергию, а потому любые манипуляции могут принести вред волосам, особенно окрашивание или химическая завивка. Потому, запомните.
Также неблагоприятными будут следующие даты: 5, 6, 22, 25 июля. Ни стрижка, ни новая прическа, ни цвет волос не доставят вам ожидаемого результата и удовольствия.
Когда можно окрашивать волосы по лунному календарю на июль 2024 года
Самые благоприятные даты для окрашивания волос следующие: 2, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 28, 29 июля. Если провести процедуру именно в эти дни, то гарантированно получите насыщенный цвет и блестяще ухоженные волосы, которые будут придавать уверенности.
В общем неплохими датами для окрашивания будут такие: 3, 7, 8, 10, 18, 20, 31 июля. Если вдруг вы не успели записаться к парикмахеру в благоприятные дни, можете смело выбирать эти.
Когда нельзя окрашивать волосы в июле 2024 года
Если не хотите, чтобы ваши волосы повредились или стали тусклыми и сухими, избегайте окраски, ламинирования и химической завивки в эти даты: 5, 6, 25 июля. Также неблагоприятными датами, которые не порадуют вас результатом являются: 4, 27, 30 июля.
Также рекомендуем воспользоваться лунным календарем дел на июль 2024 года, чтобы не пропустить самые удачные даты месяца, которые принесут успех и удачу во всех сферах жизни.
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