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Лунный календарь стрижек на июль 2024 — какие дни подарят уверенность и красоту

26 июня 2024 08:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Лунный календарь стрижек на июль 2024 — благоприятные и опасные даты
Девушка подстригает волосы самостоятельно. Фото: shutterstock.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Середина лета — хорошее время, чтобы сделать новую модную в этом сезоне прическу, освежить цвет волос или изменить образ. А чтобы все изменения были только к лучшему, придавали уверенности и хорошее настроение, стоит воспользоваться лунным календарем, который поможет подобрать идеальную дату для похода к парикмахеру.

Новини.LIVE подготовил подробный лунный календарь стрижек на июль 2024 года. Он станет вашим незаменимым помошником.

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Фазы Луны в июле 2024 года

  • Спадающая Луна — с 1 по 5 июля;
  • Новолуние в знаке Рака — 6 июля в 1:57 по Киеву;
  • Растущая Луна — с 7 по 21 июля;
  • Полнолуние в знаке Козерога и Водолея —  22 июля в 13:16 по киевскому времени;
  • Спадающая Луна — с 23 по 30 июля;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Фазы Луны в июле 2024 года
Фазы Луны. Фото: depositphotos.com

Лунный календарь стрижек на июль 2024 — самые благоприятные даты месяца

Согласно прогнозам астрологов, наиболее благоприятными днями для стрижки волос в июле 2024 года будут: 2, 3, 4, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 28, 31 число.

В эти даты можно смело планировать как кардинальное изменение имиджа, так и оздоровительную стрижку. Можно делать любые процедуры ухода.

Также хорошими днями для стрижки будут: 7, 8, 10, 11, 17, 20, 21 июля.

Астрологи уверяют, правильно выбранная дата может не только подарить красоту вашим волосам, но и привлечь успех, удачу и любовь в жизнь.

 

Лунный календарь стрижек на июль 2024 — самые благоприятные даты месяца
Девушка у парикмахера. Фото: istockphoto.com

Когда нельзя стричь волосы в июле 2024 года — опасные даты

Эти дни несут наибольшую опасность и могут разрушить здоровье ваших волос: 14, 23 июля. Астрологи утверждают, что эти даты будут иметь плохую, разрушительную энергию, а потому любые манипуляции могут принести вред волосам, особенно окрашивание или химическая завивка. Потому, запомните.

Также неблагоприятными будут следующие даты: 5, 6, 22, 25 июля. Ни стрижка, ни новая прическа, ни цвет волос не доставят вам ожидаемого результата и удовольствия.

 

Когда нельзя стричь волосы в июле 2024 года - опасные даты
Девушка смотрит в зеркало. Фото: depositphotos.com

Когда можно окрашивать волосы по лунному календарю на июль 2024 года

Самые благоприятные даты для окрашивания волос следующие: 2, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 28, 29 июля. Если провести процедуру именно в эти дни, то гарантированно получите насыщенный цвет и блестяще ухоженные волосы, которые будут придавать уверенности.

В общем неплохими датами для окрашивания будут такие: 3, 7, 8, 10, 18, 20, 31 июля. Если вдруг вы не успели записаться к парикмахеру в благоприятные дни, можете смело выбирать эти.

Когда нельзя окрашивать волосы в июле 2024 года

Если не хотите, чтобы ваши волосы повредились или стали тусклыми и сухими, избегайте окраски, ламинирования и химической завивки в эти даты: 5, 6, 25 июля. Также неблагоприятными датами, которые не порадуют вас результатом являются: 4, 27, 30 июля.

 

Также рекомендуем воспользоваться лунным календарем дел на июль 2024 года, чтобы не пропустить самые удачные даты месяца, которые принесут успех и удачу во всех сферах жизни.

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