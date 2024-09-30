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Мізинець, середній, великий — що означають жести пальцями

30 вересня 2024 08:36
Карина Приходько - Редактор
Що означають жести руками і звідки вони походять — пояснення
Дівчина тримає палець вгору. Ілюстративне фото: pexels.com
Карина Приходько - Редактор

Жести можуть допомогти людям порозумітися, коли є мовні бар'єри, однак в різних культурах та країнах їхнє значення може відрізнятися. До прикладу, піднятий догори великий палець — поширений спосіб висловити схвалення у соціальних мережах, але в деяких частинах Європи цей жест може бути образливим.

Про це повідомляє "Німецька хвиля"

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Що означають жести рук у різних країнах

Журналісти Джулія Ґроссе з Лондона та Джудит Рекер з Йоганнесбурга стали авторами книги "Зрозумій мене правильно!", де доводять, що деколи навіть найпростіші жести можуть призвести до великих непорозумінь.

Наприклад, у Німеччині піднятий великий палець вгору означає одиницю або, як і в більшості країнах, "усе гаразд", "супер". В Мексиці виставлений вгору палець на вулиці означає прохання кудись підвезти. А ось в Ірані, Іраку та Афганістані це образливий жест, який означає вульгарну образу. 

що означає великий палець вгору
Жест великий палець вгору. Ілюстративне фото: depositphotos

Крім того, журналісти на собі переконалися, наскільки мова жестів відрізняється у різних країнах. Так, Джулія Ґроссе, перебуваючи у столиці Судані Хартумін на ринку, хотіла роздивитися на прилавку товари і раптом продавчиня зробила жест, махнувши рукою, ніби відганяє її. Пізніше стало відомо, що в країні це означає протилежне — жінка навпаки хотіла закликати покупця, аби вона підходила ближче. 

Також цікава пригода трапилася в Єгипті. Жінка зайшла в книгарні і запитали, чи є в продавця якась потрібна їй книга, на що він у відповідь склав кінці пальців у пучку і швидко вийшов до іншої кімнати. В Італії це означає невдоволення: "Що тобі тут ще треба?!", але в Єгипті продавець зробив такий жест, адже так він ввічливо попросив зачекати хвилинку. 

Крім того, журналісти розповіли історію про німецьку гірськолижницю Марію Ріш, яка перемогла на Олімпіаді у Ванкувері 2010 року. Тоді спортсменка на камери показала складені вказівний та середній пальці у формі латинської літери V. У багатьох країнах це означає два або "victory" — перемогу.

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Марія Ріш після перемоги у Ванкувері демонструє жест "victory". Фото: "Німецька хвиля"

Однак у Великій Британії та деяких інших країнах це означає дуже вульгарний жест, який ще називають подвійним середнім пальцем.

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Вульгарне значення такого жесту у Британії. Фото: "Німецька хвиля" 

До речі, піднятий вгору середній палець — чи не єдиний жест, який має спільне значення в усіх, принаймні досліджених журналістками країнах. Його знали ще нібито древні римляни, називаючи "digitus impudikus", тобто непристойний палець.

Нагадаємо, нещодавно ми пояснювали, що означає, якщо вам наснилися гриби. Вони можуть символізувати як позитивні зміни, так і приховані небезпеки.

наука Європа культура мова жестів тіло

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