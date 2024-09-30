Что означают жесты руками и откуда они происходят — объяснение

Девушка держит палец вверх. Иллюстративное фото: pexels.com

Жесты могут помочь людям найти общий язык, когда есть языковые барьеры, однако в разных культурах и странах их значение может отличаться. К примеру, поднятый вверх большой палец — распространенный способ выразить одобрение в социальных сетях, но в некоторых частях Европы этот жест может быть оскорбительным.

Об этом сообщает "Немецкая волна".

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Журналисты Джулия Гроссе из Лондона и Джудит Рекер из Йоханнесбурга стали авторами книги "Пойми меня правильно!", где доказывают, что порой даже самые простые жесты могут привести к большим недоразумениям.

Например, в Германии поднятый большой палец вверх означает единицу или, как и в большинстве стран, "все в порядке", "супер". В Мексике выставленный вверх палец на улице означает просьбу подвезти куда-то. А вот в Иране, Ираке и Афганистане это оскорбительный жест, означающий пошлое оскорбление.

Жест большой палец вверх. Иллюстративное фото: depositphotos

Кроме того, журналисты на себе убедились, насколько язык жестов отличается в разных странах. Так, Джулия Гроссе, находясь в столице Судане Хартумин на рынке, хотела рассмотреть на прилавке товары и вдруг продавщица сделала жест, махнув рукой, словно отгоняет ее. Позже стало известно, что в стране это означает противоположное — женщина, наоборот, хотела призвать покупателя, чтобы она подходила ближе.

Также интересное происшествие случилось в Египте. Женщина зашла в книжный магазин и спросили, есть ли у продавца какая-нибудь нужная ей книга, на что он в ответ сложил концы пальцев в пучке и быстро вышел в другую комнату. В Италии это означает недовольство: "Что тебе здесь еще нужно?!", но в Египте продавец сделал такой жест, ведь так он вежливо попросил подождать минутку.

Кроме того, журналисты рассказали историю о немецкой горнолыжнице Марии Риш, победившей на Олимпиаде в Ванкувере 2010 года. Тогда спортсменка на камеры показала сложенные указательные и средние пальцы в форме латинской буквы V. Во многих странах это означает два или "victory" — победу.

Мария Риш после победы в Ванкувере демонстрирует жест victory. Фото: "Немецкая волна"

Однако в Великобритании и некоторых других странах это означает очень пошлый жест, который называют еще двойным средним пальцем.

Пошлое значение такого жеста в Британии. Фото: "Немецкая волна"

Кстати, поднятый вверх средний палец — едва ли не единственный жест, имеющий общее значение во всех, по крайней мере, исследованных журналистками странах. Его знали еще якобы древние римляне, называя "digitus impudikus", то есть непристойный палец.

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