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Мизинец, средний, большой — что означают жесты пальцами

30 сентября 2024 08:36
Карина Приходько - Редактор
Что означают жесты руками и откуда они происходят — объяснение
Девушка держит палец вверх. Иллюстративное фото: pexels.com
Карина Приходько - Редактор

Жесты могут помочь людям найти общий язык, когда есть языковые барьеры, однако в разных культурах и странах их значение может отличаться. К примеру, поднятый вверх большой палец — распространенный способ выразить одобрение в социальных сетях, но в некоторых частях Европы этот жест может быть оскорбительным.

Об этом сообщает "Немецкая волна".

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Что означают жесты рук в разных странах

Журналисты Джулия Гроссе из Лондона и Джудит Рекер из Йоханнесбурга стали авторами книги "Пойми меня правильно!", где доказывают, что порой даже самые простые жесты могут привести к большим недоразумениям.

Например, в Германии поднятый большой палец вверх означает единицу или, как и в большинстве стран, "все в порядке", "супер". В Мексике выставленный вверх палец на улице означает просьбу подвезти куда-то. А вот в Иране, Ираке и Афганистане это оскорбительный жест, означающий пошлое оскорбление.

что означает большой палец вверх
Жест большой палец вверх. Иллюстративное фото: depositphotos

Кроме того, журналисты на себе убедились, насколько язык жестов отличается в разных странах. Так, Джулия Гроссе, находясь в столице Судане Хартумин на рынке, хотела рассмотреть на прилавке товары и вдруг продавщица сделала жест, махнув рукой, словно отгоняет ее. Позже стало известно, что в стране это означает противоположное — женщина, наоборот, хотела призвать покупателя, чтобы она подходила ближе.

Также интересное происшествие случилось в Египте. Женщина зашла в книжный магазин и спросили, есть ли у продавца какая-нибудь нужная ей книга, на что он в ответ сложил концы пальцев в пучке и быстро вышел в другую комнату. В Италии это означает недовольство: "Что тебе здесь еще нужно?!", но в Египте продавец сделал такой жест, ведь так он вежливо попросил подождать минутку.

Кроме того, журналисты рассказали историю о немецкой горнолыжнице Марии Риш, победившей на Олимпиаде в Ванкувере 2010 года. Тогда спортсменка на камеры показала сложенные указательные и средние пальцы в форме латинской буквы V. Во многих странах это означает два или "victory" — победу.

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Мария Риш после победы в Ванкувере демонстрирует жест victory. Фото: "Немецкая волна"

Однако в Великобритании и некоторых других странах это означает очень пошлый жест, который называют еще двойным средним пальцем.

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Пошлое значение такого жеста в Британии. Фото: "Немецкая волна"

Кстати, поднятый вверх средний палец — едва ли не единственный жест, имеющий общее значение во всех, по крайней мере, исследованных журналистками странах. Его знали еще якобы древние римляне, называя "digitus impudikus", то есть непристойный палец.

Напомним, недавно мы объясняли, что значит, если вам приснились грибы. Они могут символизировать как положительные перемены, так и скрытые опасности.

наука Европа культура язык жестов тело

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