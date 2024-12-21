Мовознавець Авраменко пояснив, як правильно привітати з Новим роком

Котик у гілках ялинки. Фото ілюстративне: petropavlivka.city

До Нового, 2025 року, Залишилося зовсім мало часу. Вже скоро українці вітатимуть одне одного з різдвяними та новорічними святами. Проте варто пам'ятати, що навіть це варто робити грамотно.

Як правильно писати новорічні привітання нагадує відомий мовознавець та вчитель Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1".

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Авраменко заявив, що у назвах свят з великої літери треба писати лише перше слово: "Новий" — з великої, а "рік" — з малої.

Це правило застосовується, коли пишемо назву свята. Проте, коли йдеться про часовий проміжок — наступні 365 днів, то слово "новий" також пишеться з маленької літери.

"Якщо у вітальному тексті є побажання чогось у новому році, тобто у наступні 365 днів, то "новий рік" пишемо з малої букви, бо йдеться вже не про свято", — зазначив Авраменко.

Наприклад:

Люба сестричко, вітаю з Новим роком (назва свята, перше слово пишемо з великої букви);

Бажаю тобі в новому році багато радості та кохання (тут новий рік застосовано як час, а не свято, отже обидва слова пишуться з маленької літери).

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