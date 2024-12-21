Языковед Авраменко объяснил, как правильно поздравить с Новым годом

Языковед объяснил, как по-украински поздравить с Новым годом
До Нового, 2025 года, осталось совсем мало времени. Уже скоро украинцы будут поздравлять друг друга с рождественскими и новогодними праздниками. Однако следует помнить, что даже это следует делать грамотно.
Как правильно писать новогодние поздравления напоминает известный языковед и учитель Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".
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Авраменко заявил, что в названиях праздников с прописной буквы нужно писать только первое слово: "Новий" — с прописной, а "рік" — с строчной.
Это правило применяется, когда пишем название праздника. Однако когда речь идет о временном промежутке — следующие 365 дней, то слово «новый» также пишется с маленькой буквы.
"Если в приветственном тексте есть пожелание чего-то в новом году, то есть в следующие 365 дней, то "новый год" пишем с малой буквы, потому что речь уже не о празднике", — отметил Авраменко.
Например:
- Дорогая сестричка, поздравляю с Новым годом (название праздника, первое слово пишем с большой буквы);
- Желаю тебе в новом году много радости и любви (здесь новый год применен как время, а не праздник, так что оба слова пишутся с маленькой буквы).
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