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Мовознавиця пояснила, чи є в українській мові слово "жарко"

26 вересня 2024 06:03
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Чи можна використовувати слово жарко — відповідь мовознавиці
Дівчина під час сильної спеки. Фото: ua.depositphotos.com
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Влітку, у спекотну пору, багато українців активно вживають слова, що описують високі температури. Хоча "спекотно" часто вважається виключно українським терміном, а "жарко" – запозиченням з російської, насправді ситуація є більш складною.

Про це повідомляє мовознавець Ольга Васильєва.

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Експертка вказує, що термін "жарко" є псевдоросіянізмом, аналогічно як слово "жара". Сучасні тлумачні словники вказують, що "жарко" означає високу температуру повітря.

"Кажуть, що моряки, повернувшись з Африки й навіть з екватора, говорили, що там не так жарко, як тут в Одесі", — писала Леся Українка.

Васильєва зазначає, що слово "спекотно" не згадується у давніх українських словниках. Натомість вживається термін "спечно", який, на жаль, рідко трапляється.

"Звідки та коли взялося "спекотно", сказати важко. Але навіть у сучасних словниках подаються тільки прикметники: спекотний, спекотна, спекотне, спекотні, так само як і спекотливий, спекотлива, спекотливе, спекотливі. А "спекотливо" теж немає", — заявила мовознавиця.

Вона додала, що в російсько-українському академічному словнику 1924-1933 років (А. Кримський, С. Єфремов) російське "жарко" перекладається як "гаряче" або "жарко", але не "спекотно". У словнику Грінченка можна знайти терміни: "жарко" і "спечно".

"І чергування к/ч цілком логічне, бо "спечно" — від "спека", а не від "спекота" (як і "безпечно" — від "безпека"). Але я таки знайшла слово "спекотно" в одному словнику: ВТС (Великий тлумачний словник, 2005 р.). Воно теж хай собі живе, хоч і утворене від "спекоти". Отже, не біймося мови, вживаймо всі три слова: жарко, спечно, спекотно", — йдеться в повідомлені.

Раніше ми повідомляли, що слово "творог" не є частиною української мови. Це русизм і належить до суржикових слів, а в українській мові є власні відповідники.

Також мовознавці розповідали, як у повсякденному спілкуванні уникнути вживання слів "підодіяльник" та "одіяло". Ці слова є росіянізмами. Краще говорити "підковдра" та "ковдра".

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