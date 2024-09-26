Можно ли использовать слово жарко — ответ языковеда

Языковед объяснила, есть ли в украинском языке слово "жарко"
Летом, в жаркую пору, многие украинцы активно употребляют слова , описывающие высокие температуры. Хотя "спекотно" часто считается исключительно украинским термином, а "жарко" — заимствованием из русского, на самом деле ситуация более сложная.
Об этом сообщает языковед Ольга Васильева.
Как корректно описать высокие температуры
Эксперт указывает, что термин "жарко" является псевдороссиянизмом, аналогично как слово "жара". Современные толковые словари указывают, что "жарко" означает высокую температуру воздуха.
"Кажуть, що моряки, повернувшись з Африки і навіть з екватора, говорили, що там не так жарко, як тут в Одесі", — писала Леся Украинка.
Васильева отмечает, что слово "жарко" не упоминается в древних украинских словарях. В то же время употребляется термин "спечно", который, к сожалению, редко случается.
"Откуда и когда взялось "спекотно", сказать трудно. Но даже в современных словарях подаются только прилагательные: спекотний, спекотна, спекотне, спекотні, так само як і спекотливий, спекотлива, спекотливе, спекотливі. А "спекотливо" тоже нет", — заявила языковед.
Она добавила, что в русско-украинском академическом словаре 1924-1933 годов (А. Крымский, С. Ефремов) русское "жарко" переводится как "горячее" или "жарко", но не "жарко". В словаре Гринченко можно найти термины: "жарко" и "жарко".
"И чередование к/ч вполне логично, потому что "спечно" — от "спека", а не от "спекота" (как и "безпечно" — от "безпека"). Но я таки нашла слово "спекотно" в одном словаре: ВТС (Большой толковый словарь, 2005 г.). Оно тоже пусть себе живет, хотя и образовано от "спекоти". Итак, не боимся языка, употребляем все три слова: жарко, спечно, спекотно", — идется в сообщении.
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