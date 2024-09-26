Можно ли использовать слово жарко — ответ языковеда

Девушка во время сильной жары. Фото: ua.depositphotos.com

Летом, в жаркую пору, многие украинцы активно употребляют слова , описывающие высокие температуры. Хотя "спекотно" часто считается исключительно украинским термином, а "жарко" — заимствованием из русского, на самом деле ситуация более сложная.

Об этом сообщает языковед Ольга Васильева.

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Эксперт указывает, что термин "жарко" является псевдороссиянизмом, аналогично как слово "жара". Современные толковые словари указывают, что "жарко" означает высокую температуру воздуха.

"Кажуть, що моряки, повернувшись з Африки і навіть з екватора, говорили, що там не так жарко, як тут в Одесі", — писала Леся Украинка.

Васильева отмечает, что слово "жарко" не упоминается в древних украинских словарях. В то же время употребляется термин "спечно", который, к сожалению, редко случается.

"Откуда и когда взялось "спекотно", сказать трудно. Но даже в современных словарях подаются только прилагательные: спекотний, спекотна, спекотне, спекотні, так само як і спекотливий, спекотлива, спекотливе, спекотливі. А "спекотливо" тоже нет", — заявила языковед.

Она добавила, что в русско-украинском академическом словаре 1924-1933 годов (А. Крымский, С. Ефремов) русское "жарко" переводится как "горячее" или "жарко", но не "жарко". В словаре Гринченко можно найти термины: "жарко" и "жарко".

"И чередование к/ч вполне логично, потому что "спечно" — от "спека", а не от "спекота" (как и "безпечно" — от "безпека"). Но я таки нашла слово "спекотно" в одном словаре: ВТС (Большой толковый словарь, 2005 г.). Оно тоже пусть себе живет, хотя и образовано от "спекоти". Итак, не боимся языка, употребляем все три слова: жарко, спечно, спекотно", — идется в сообщении.

Ранее мы сообщали, что слово "творог" не является частью украинского языка. Это русизм и относится к суржиковым словам, а в украинском языке есть собственные соответствия.

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