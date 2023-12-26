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Мускулистий кане-корсо — чи підходить для сім'ї, де є діти

26 грудня 2023 21:21
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Василиса Таран
Редактор
Чи підходить кане-корсо для сімейного життя — що відомо про мускулистогго собаку
Дві собаки породи Кане-корсо. Фото: Pinterest
4c688189-d205-4a23-8fc1-415dad0c0200 - Василиса Таран
Василиса Таран
Редактор

Ні для кого не секрет, що зовні кане-корсо схожі на величезних і агресивних собак, але це далеко не так. Перш, ніж відмовлятися заводити вдома цю породу собак, варто знати про її характер, дресирування і те, чи підходить вона для сімейного життя.

Новини.LIVE детально розповідає про собаку породи Кане-корсо.

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Який у кане-корсо характер

Собаки цієї породи мають досить урівноважений і збалансований характер, а також не бувають агресивними до тих, хто проявляє доброзичливе ставлення. Кане-корсо нападають лише за командою господаря або у тому випадку, якщо незнайомець агресивно себе поводить.

Що стосується інших домашніх тварин, то тут не варто хвилюватися, адже ця порода собак гарно ставиться до них. Кане-корсо відчувають бажання і настрій свого господаря, не прагнуть бути лідерами і дуже важко переживають той момент, якщо в них змінюється власник.

Собака породы Кане-корсо
Собака породи Кане-корсо. Фото: Pinterest

Як правильно дресирувати кане-корсо

Оточуючі завжди звертають увагу на цю породу собак, адже вона має багато мускулів і глибокі очі. У кане-корсо одразу поєднані розум, незалежність, готовність служити і захищати свого господаря. Варто розуміти, що кане-корсо потрібно правильно доглядати і дресирувати, щоб відчувати себе комфортно.

У тому випадку, якщо правильно підійти до виховання цієї породи собак, вона може стати чудовим партнером для сім’ї. Цей собака швидко вчить нові команди, добре реагує на позитивне підкріплення і здатний вивчити різні трюки.

Процесс дрессировки кане-корсо
Процес дресирування кане-корсо. Фото: скриншот з YouTube

Чи підходить кане-корсо для сімейного життя

Ця порода собак є дуже відданою своїм господарям, а якщо у вашій сім’ї є діти, ви можете не переживати, адже вона вміє з ними ладнати. Але важливо розуміти, що не слід залишати дітей наодинці з кане-корсо, а потрібно контролювати їхню взаємодію. 

Нагадаємо, ми писали про те, що варто знати про характер, тренування і догляд за шерстю сибірського хаскі. 

Раніше ми розповідали про те, кому можна заводити вдома собак породи Міні-пудель. 

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