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Мускулистый кане-корсо — подходит ли для семьи, где есть дети

26 декабря 2023 21:21
4c688189-d205-4a23-8fc1-415dad0c0200 - Василиса Таран
Василиса Таран
Редактор
Подходит ли кане-корсо для семейной жизни — что известно о мускулистой собаке
Две собаки породы Кане-Корсо. Фото: Pinterest
4c688189-d205-4a23-8fc1-415dad0c0200 - Василиса Таран
Василиса Таран
Редактор

Ни для кого не секрет, что снаружи кане-корсо похожи на огромных и агрессивных собак, но это далеко не так. Прежде, чем отказываться заводить дома эту породу собак, следует знать о ее характере, дрессировке и том, подходит ли она для семейной жизни.

Новини.LIVE подробно рассказывает о собаке породы Кане-корсо.

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Какой у кане-корсо характер

Собаки этой породы носят достаточно уравновешенный и сбалансированный характер, а также не бывают агрессивными к тем, кто проявляет доброжелательное отношение. Кане-корсо нападают только по команде хозяина или в том случае, если незнакомец агрессивно себя ведет.

Что касается других домашних животных, то здесь не стоит беспокоиться, ведь эта порода собак хорошо относится к ним. Кане-корсо чувствуют желания и настроение своего хозяина, не стремятся быть лидерами и очень тяжело переживают тот момент, когда у них меняется владелец.

Собака породы Кане-корсо
Собака породы Кане-корсо. Фото: Pinterest

Как правильно дрессировать кане-корсо

Окружающие всегда обращают внимание на эту породу собак, ведь у нее много мускулов и глубокие глаза. В кане-корсо сразу объединены разум, независимость, готовность служить и защищать своего хозяина. Следует понимать, что за кане-корсо нужно правильно ухаживать и дрессировать, чтобы чувствовать себя комфортно.

В том случае, если правильно подойти к воспитанию этой породы собак, она может стать отличным партнером для семьи. Эта собака быстро учит новые команды, хорошо реагирует на положительное подкрепление и способна изучить разные трюки.

Процесс дрессировки кане-корсо
Процесс дрессировки кане-корсо. Фото: скриншот с YouTube

Подходит ли кане-корсо для семейной жизни

Эта порода собак очень предана своим хозяевам, а если в вашей семье есть дети, вы можете не переживать, ведь она умеет с ними ладить. Но важно понимать, что не следует оставлять детей наедине с кане-корсо, а нужно контролировать их взаимодействие.

Напомним, мы писали о том, что стоит знать о характере, тренировках и уходе за шерстью сибирского хаски.

Раньше мы рассказывали о том, кому можно заводить дома собак породы Мини-Пудель.

Также мы сообщали о том, что нужно знать о самой маленькой породе собак Чихуахуа.

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