"На українській" чи "українською мовою" — як правильно казати та чому

Дівчина вчиться. Фото: Freepik

Часто ми чуємо фразу "Говорити на українській мові". Однак так казати неправильно. Мовознавці пояснюють це тим, що така фраза — калька з російської. В українській мові є кілька правильних варіантів, якими можна замінити такий вислів.

"На українській мові" — як правильно сказати

Багато хто плутається, як сказати правильно — "на українській" чи "українською мовою". Мовознавці зазначають, що насправді є три варіанти, які вважаються правильними:

"українською";

"по-українськи";

"по-українському".

Найбільш поширеним та притаманним літературній мові є варіант — "українською". Такий вираз звучить органічно та буде правильним. Наприклад, "Я говорю українською не так уже й давно, але в мене чудово виходить".

Варіанти "по-українськи" та "по-українському" також не є помилковими. Однак їх частіше вживають у публіцистичному та розмовному стилях. Наприклад, "Я люблю співати по-українськи, в таких піснях відчувається душа" або ж "Мені подобається говорити по-українському, але потрібно ще багато чого вивчити".

А от варіант "на українській мові" буде неправильним. Це калька, що пішла від російської фрази "на украинском языке". Саме тому говорити, писати, перекладати, співати чи викладати можна "українською", "по-українськи" та "по-українському".

