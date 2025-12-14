"На українській" чи "українською мовою" — як правильно казати та чому

"На українській мові" — чому говорити так не правильно
Часто ми чуємо фразу "Говорити на українській мові". Однак так казати неправильно. Мовознавці пояснюють це тим, що така фраза — калька з російської. В українській мові є кілька правильних варіантів, якими можна замінити такий вислів.
"На українській мові" — як правильно сказати
Багато хто плутається, як сказати правильно — "на українській" чи "українською мовою". Мовознавці зазначають, що насправді є три варіанти, які вважаються правильними:
- "українською";
- "по-українськи";
- "по-українському".
Найбільш поширеним та притаманним літературній мові є варіант — "українською". Такий вираз звучить органічно та буде правильним. Наприклад, "Я говорю українською не так уже й давно, але в мене чудово виходить".
Варіанти "по-українськи" та "по-українському" також не є помилковими. Однак їх частіше вживають у публіцистичному та розмовному стилях. Наприклад, "Я люблю співати по-українськи, в таких піснях відчувається душа" або ж "Мені подобається говорити по-українському, але потрібно ще багато чого вивчити".
А от варіант "на українській мові" буде неправильним. Це калька, що пішла від російської фрази "на украинском языке". Саме тому говорити, писати, перекладати, співати чи викладати можна "українською", "по-українськи" та "по-українському".
