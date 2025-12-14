Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Life "На українській мові" — чому говорити так не правильно

"На українській мові" — чому говорити так не правильно

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 12:04
"На українській" чи "українською мовою" — як правильно казати та чому
Дівчина вчиться. Фото: Freepik

Часто ми чуємо фразу "Говорити на українській мові". Однак так казати неправильно. Мовознавці пояснюють це тим, що така фраза — калька з російської. В українській мові є кілька правильних варіантів, якими можна замінити такий вислів.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

"На українській мові" — як правильно сказати 

Багато хто плутається, як сказати правильно — "на українській" чи "українською мовою". Мовознавці зазначають, що насправді є три варіанти, які вважаються правильними:

  • "українською";
  • "по-українськи";
  • "по-українському".

Найбільш поширеним та притаманним літературній мові є варіант — "українською". Такий вираз звучить органічно та буде правильним. Наприклад, "Я говорю українською не так уже й давно, але в мене чудово виходить".

Варіанти "по-українськи" та "по-українському" також не є помилковими. Однак їх частіше вживають у публіцистичному та розмовному стилях. Наприклад, "Я люблю співати по-українськи, в таких піснях відчувається душа" або ж "Мені подобається говорити по-українському, але потрібно ще багато чого вивчити".

А от варіант "на українській мові" буде неправильним. Це калька, що пішла від російської фрази "на украинском языке". Саме тому говорити, писати, перекладати, співати чи викладати можна "українською", "по-українськи" та "по-українському".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фразеологізми варто використовувати частіше. Вони зроблять вашу українську привабливішою.

Також ми розповідали про три найдовші слова українською мовою. 

українська мова пояснення цікаві факти мова слова
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації