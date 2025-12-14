Видео
Главная Life "На українській мові" — почему говорить так не правильно

"На українській мові" — почему говорить так не правильно

Дата публикации 14 декабря 2025 12:04
"На українській" или "українською мовою" — как правильно говорить и почему
Девушка учится. Фото: Freepik

Часто мы слышим фразу "Говорити на українській мові". Однако так говорить неправильно. Филологи объясняют это тем, что такая фраза — калька с русского. В украинском языке есть несколько правильных вариантов, которыми можно заменить такое выражение.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

"На українській мові" — как правильно сказать

Многие путаются, как сказать правильно — "на українській" или "українською мовою". Языковеды отмечают, что на самом деле есть три варианта, которые считаются правильными:

  • "українською";
  • "по-українськи";
  • "по-українському".

Наиболее распространенным и присущим литературному языку является вариант — "українською". Такое выражение звучит органично и будет правильным. Например, "Я говорю українською не так уже й давно, але в мене чудово виходить".

Варианты "по-українськи" и "по-українському" также не являются ошибочными. Однако их чаще употребляют в публицистическом и разговорном стилях. Например,  "Я люблю співати по-українськи, в таких піснях відчувається душа" или "Мені подобається говорити по-українському, але потрібно ще багато чого вивчити".

А вот вариант "на українській мові" будет неправильным. Это калька, которая пошла от русской фразы "на украинском языке". Именно поэтому говорить, писать, переводить, петь или преподавать можно "українською", "по-українськи" или "по-українському".

Напомним, ранее мы писали о том, какие фразеологизмы стоит использовать чаще. Они сделают ваш украинский более привлекательным.

Также мы рассказывали о трех самых длинных словах на украинском языке.

Наталья Красовская
Автор:
Наталья Красовская
