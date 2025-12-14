"На українській" или "українською мовою" — как правильно говорить и почему

Девушка учится. Фото: Freepik

Часто мы слышим фразу "Говорити на українській мові". Однако так говорить неправильно. Филологи объясняют это тем, что такая фраза — калька с русского. В украинском языке есть несколько правильных вариантов, которыми можно заменить такое выражение.

"На українській мові" — как правильно сказать

Многие путаются, как сказать правильно — "на українській" или "українською мовою". Языковеды отмечают, что на самом деле есть три варианта, которые считаются правильными:

"українською";

"по-українськи";

"по-українському".

Наиболее распространенным и присущим литературному языку является вариант — "українською". Такое выражение звучит органично и будет правильным. Например, "Я говорю українською не так уже й давно, але в мене чудово виходить".

Варианты "по-українськи" и "по-українському" также не являются ошибочными. Однако их чаще употребляют в публицистическом и разговорном стилях. Например, "Я люблю співати по-українськи, в таких піснях відчувається душа" или "Мені подобається говорити по-українському, але потрібно ще багато чого вивчити".

А вот вариант "на українській мові" будет неправильным. Это калька, которая пошла от русской фразы "на украинском языке". Именно поэтому говорить, писать, переводить, петь или преподавать можно "українською", "по-українськи" или "по-українському".

