День зимового сонцестояння 2023 року — коли найдовша ніч і що важлыво знати

Дівчина у темній кімнаті зі свічкою в руках. Фото: istockphoto.com

Вже зовсім скоро на нашу планету очікує найтемніша та найдовша ніч 2023 року — зимове сонцестояння. Окрім того, що у цей час настає астрономічна зима у Північній півкулі, а у Південній відбувається день літнього сонцестояння, ця дата також має ряд особливостей.

Новини.LIVE розповідає, чим унікальне астрономічне явище, коли на нього чекати, а також, які існують важливі традиції, заборони та прикмети.

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Що таке зимове сонцестояння простими словами

Якщо говорити простою мовою, то зимовим сонцестоянням називають момент, коли Сонце займає найнижчу точку щодо земного горизонту. Головне небесне світило знаходиться найближче до Землі за весь рік.

Під час зимового сонцестояння день є найкоротшим, а ніч — найдовшою. Після цього моменту дні знову починають збільшуватися, і цей процес триватиме до літнього сонцестояння.

Під час червневого та грудневого сонцестоянь Сонце знаходиться над головою в тропіках Рака та Козерога відповідно. Зображення: Encyclopædia Britannica, Inc.

Коли день зимового сонцестояння 2023 року

Варто зауважити, що найчастіше день зимового сонцестояння припадає на 21 грудня (рідше буває 20 або 23 грудня). Однак у роки, які передують високосному, зимове сонцестояння відбувається 22 грудня.

2023 року зимове сонцестояння настає саме 22 грудня о 05:27 за київським часом.

Приголомшливий сонячний ореол у День зимового сонцестояння. Фото: PetaPixel

Які традиції дня зимового сонцестояння в Україні

Для наших предків язичників, які жили в злагоді з циклами Сонця, цей день був особливо важливим. Саме його вважали початком нового року. Тому вночі віддавали шану Коляді — богу, що був втіленням Сонця та символізував тепло, відродження й початок нового життя.

Наші пращури вірили, що у день зимового сонцестояння, коли найдовша ніч у році, межа між світом живих та мертвих тоншає, а отже духи покійних предків можуть прийти на Землю.

У цю дату було безліч обрядів, зокрема Коляді намагалися допомогти перемогти темряву. Також у найдовшу ніч у році:

прикрашали будинки ялинковими гілочками;

запалювали великі багаття;

катали по селу колеса, які палали;

випікали обрядовий коровай у формі небесного світила;

ворожили на майбутнє;

співали обрядових пісень (які й зараз називаються колядками, але вже присвячені Різдву);

веселилися та розважалися, щоб привернути до своєї родини багатство і добро.

Святкування зимового сонцестояння в Україні. Зображення: czechcenter.org

Що можна робити у день зимового сонцестояння

Ця дата є початком нового річного циклу, відродження. Вважається, що зимове сонцестояння несе дуже сильну енергетику, тому не тільки можна, а й бажано займатися будь-якими починаннями, складати нові плани на майбутнє.

Також у день зимового сонцестояння варто:

викинути старі речі;

навести порядок у будинку, поприбирати;

навести лад у своїх думках та справах;

скласти план дій, який допоможе впоратися зі складними справами;

відпустити давні образи;

позбавитися тягаря минулого, відпустити негативні спогади;

помиритися з тими, з ким не ладнаєте;

попросити пробачення;

налаштуватися на позитив;

загадати бажання — все загадане в цей день обов'язково збувається.

Найкращий варіант проведення зазначеного дня — вдома з рідними.

Дівчина насолоджується снігопадом. Фото: pixabay.com

Що не можна робити в день зимового сонцестояння

У цей день існують також і важливі заборони, які краще не порушувати, щоб рік пройшов вдало та без негараздів. Тож, у день зимового сонцестояння не можна:

сваритися;

лаятися;

ображати інших;

обмовляти когось;

скупитися на подарунки;

скупитися на похвалу;

піддаватися лінощам;

вживати алкоголь.

Дівчина спостерігає, як горить свічка. Фото: google.com

Народні прикмети у день зимового сонцестояння

Є цікаві народні прикмети, пов'язані із найкоротшим днем року:

Якщо день похмурий, весна прийде рано, а ясне небо свідчить про довгу і сувору зиму.

Якщо у цей день морозна погода, зима буде сніжною та м'якою.

Якщо помітили іній на деревах, чекати багатого врожаю.

Якщо дощить, очікуємо дощової весни.

Яка погода у день зимового сонцестояння, така й 31 грудня.

Завірюха або снігопад у цей день віщують дощове літо.

Горобці почали гнізда будувати та тягати різні гілки та сміття, чекайте на сильні морози вже за кілька днів.

З ранку навперебій цвірінькають синиці — до морозу.

Птахи під дахом ховаються — до хуртовини.

Якщо зустріти цей день у брудній оселі, то весь наступний рік на вас чигатимуть неприємності.

Гілка ялинки в домі відлякуватиме у цей день всі нечисті сили, які намагатимуться збиткувати.

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