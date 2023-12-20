День зимнего солнцестояния 2023 года — когда самая длинная ночь

Украинцев ждет самая темная и самая длинная ночь 2023 года — что стоит знать
Уже совсем скоро на нашу планету ожидает самая темная и самая длинная ночь 2023 года — зимнее солнцестояние. Кроме того, что в это время наступает астрономическая зима в Северном полушарии, а в Южном проходит день летнего солнцестояния, эта дата также имеет ряд особенностей.
Новини.LIVE рассказывает, чем уникально астрономическое явление, когда его ждать, а также, какие существуют важные традиции, запреты и приметы.
Что такое зимнее солнцестояние простыми словами
Если говорить простым языком, то зимним солнцестоянием называют момент, когда Солнце занимает самую низкую точку по отношению к земному горизонту. Главное небесное светило находится ближе всего к Земле за весь год.
Во время зимнего солнцестояния день самый короткий, а ночь — самая длинная. После этого момента дни снова начинают увеличиваться, и этот процесс будет продолжаться до летнего солнцестояния.
Когда день зимнего солнцестояния 2023 года
Следует заметить, что чаще всего день зимнего солнцестояния приходится на 21 декабря (реже бывает 20 или 23 декабря). Однако в предшествующие високосному годы зимнее солнцестояние происходит 22 декабря.
2023 зимнее солнцестояние наступает именно 22 декабря в 05:27 по киевскому времени.
Какие традиции дня зимнего солнцестояния в Украине
Для наших предков язычников, живших в согласии с циклами Солнца, этот день был особенно важен. Именно его считали началом нового года. Поэтому ночью воздавали честь Коляде — богу, который был воплощением Солнца и символизировал тепло, возрождение и начало новой жизни.
Наши предки верили, что в день зимнего солнцестояния, когда самая длинная ночь в году, граница между миром живых и мертвых утончается, а значит духи покойных предков могут прийти на Землю.
В эту дату было множество обрядов, в частности, Коляде пытались помочь победить тьму. Также в самую длинную ночь в году:
- украшали дома елочными веточками;
- зажигали большие костры;
- катали по селу пылающие колеса;
- выпекали обрядовый каравай в форме небесного светила;
- гадали на будущее;
- пели обрядовые песни (которые и сейчас называются колядками, но уже посвящены Рождеству);
- веселились и развлекались, чтобы привлечь к своей семье богатство и добро.
Что можно делать в день зимнего солнцестояния
Эта дата является началом нового годового цикла возрождения. Считается, что зимнее солнцестояние несет очень сильную энергетику, потому не только можно, но и желательно заниматься любыми начинаниями, составлять новые планы на будущее.
Также в день зимнего солнцестояния стоит:
- выбросить старые вещи;
- навести порядок в доме, убрать;
- навести порядок в своих мыслях и делах;
- составить план действий, который поможет справиться со сложными делами;
- отпустить старые обиды;
- избавиться от бремени прошлого, отпустить негативные воспоминания;
- помириться с теми, с кем не ладите;
- попросить прощения;
- настроиться на позитив;
- загадать желание — все загаданное в этот день обязательно сбывается.
Лучший вариант проведения этого дня — дома с родными.
Что нельзя делать в день зимнего солнцестояния
В этот день существуют также важные запреты, которые лучше не нарушать, чтобы год прошел удачно и без проблем. Итак, в день зимнего солнцестояния нельзя:
- ссориться;
- ругаться;
- оскорблять других;
- оговаривать кого-то;
- скупиться на подарки;
- скупиться на похвалу;
- подвергаться лености;
- употреблять алкоголь.
Народные приметы в день зимнего солнцестояния
Есть интересные народные приметы, связанные с кратчайшим днем в году:
- Если день пасмурный, весна придет рано, а ясное небо свидетельствует о долгой и суровой зиме.
- Если заметили иней на деревьях, ждать богатого урожая.
- Если дождь, ждем дождливую весну.
- Какая погода в день зимнего солнцестояния, такая и 31 декабря.
- Вьюга или снегопад в этот день предвещают дождливое лето.
- Воробьи начали гнезда строить и таскать разные ветки и мусор, ждите сильных морозов уже через несколько дней.
- С утра наперебой чирикают синицы — к морозу.
- Птицы под крышей прячутся — у метели.
- Если встретить этот день в грязном доме, то весь следующий год вас будут ждать неприятности.
- Ветвь елки в доме будет отпугивать в этот день все нечистые силы, которые постараются пакостить.
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