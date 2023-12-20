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Украинцев ждет самая темная и самая длинная ночь 2023 года — что стоит знать

20 декабря 2023 06:34
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
День зимнего солнцестояния 2023 года — когда самая длинная ночь
Девушка в темной комнате со свечой в руках. Фото: istockphoto.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Уже совсем скоро на нашу планету ожидает самая темная и самая длинная ночь 2023 года — зимнее солнцестояние. Кроме того, что в это время наступает астрономическая зима в Северном полушарии, а в Южном проходит день летнего солнцестояния, эта дата также имеет ряд особенностей.

Новини.LIVE рассказывает, чем уникально астрономическое явление, когда его ждать, а также, какие существуют важные традиции, запреты и приметы.

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Что такое зимнее солнцестояние простыми словами

Если говорить простым языком, то зимним солнцестоянием называют момент, когда Солнце занимает самую низкую точку по отношению к земному горизонту. Главное небесное светило находится ближе всего к Земле за весь год.

Во время зимнего солнцестояния день самый короткий, а ночь — самая длинная. После этого момента дни снова начинают увеличиваться, и этот процесс будет продолжаться до летнего солнцестояния.

 

Что такое зимнее солнцестояние простыми словами
Во время июньского и декабрьского солнцестояний Солнце находится над головой в тропиках Рака и Козерога соответственно. Изображение: Encyclopædia Britannica, Inc.

Когда день зимнего солнцестояния 2023 года

Следует заметить, что чаще всего день зимнего солнцестояния приходится на 21 декабря (реже бывает 20 или 23 декабря). Однако в предшествующие високосному годы зимнее солнцестояние происходит 22 декабря.

2023 зимнее солнцестояние наступает именно 22 декабря в 05:27 по киевскому времени.

 

Когда день зимнего солнцестояния 2023 года
Потрясающий солнечный ореол в день зимнего солнцестояния. Фото: PetaPixel

Какие традиции дня зимнего солнцестояния в Украине

Для наших предков язычников, живших в согласии с циклами Солнца, этот день был особенно важен. Именно его считали началом нового года. Поэтому ночью воздавали честь Коляде — богу, который был воплощением Солнца и символизировал тепло, возрождение и начало новой жизни.

Наши предки верили, что в день зимнего солнцестояния, когда самая длинная ночь в году, граница между миром живых и мертвых утончается, а значит духи покойных предков могут прийти на Землю. 

В эту дату было множество обрядов, в частности, Коляде пытались помочь победить тьму. Также в самую длинную ночь в году:

  • украшали дома елочными веточками;
  • зажигали большие костры;
  • катали по селу пылающие колеса;
  • выпекали обрядовый каравай в форме небесного светила;
  • гадали на будущее;
  • пели обрядовые песни (которые и сейчас называются колядками, но уже посвящены Рождеству);
  • веселились и развлекались, чтобы привлечь к своей семье богатство и добро.

 

Что означает день зимнего солнцестояния
Празднование зимнего солнцестояния в Украине. Изображение: czechcenter.org

Что можно делать в день зимнего солнцестояния

Эта дата является началом нового годового цикла возрождения. Считается, что зимнее солнцестояние несет очень сильную энергетику, потому не только можно, но и желательно заниматься любыми начинаниями, составлять новые планы на будущее.

Также в день зимнего солнцестояния стоит:

  • выбросить старые вещи;
  • навести порядок в доме, убрать;
  • навести порядок в своих мыслях и делах;
  • составить план действий, который поможет справиться со сложными делами;
  • отпустить старые обиды;
  • избавиться от бремени прошлого, отпустить негативные воспоминания;
  • помириться с теми, с кем не ладите;
  • попросить прощения;
  • настроиться на позитив;
  • загадать желание все загаданное в этот день обязательно сбывается.

Лучший вариант проведения этого дня — дома с родными.

 

Что можно делать в день зимнего солнцестояния
Девушка наслаждается снегопадом. Фото: pixabay.com

Что нельзя делать в день зимнего солнцестояния

В этот день существуют также важные запреты, которые лучше не нарушать, чтобы год прошел удачно и без проблем. Итак, в день зимнего солнцестояния нельзя:

  • ссориться;
  • ругаться;
  • оскорблять других;
  • оговаривать кого-то;
  • скупиться на подарки;
  • скупиться на похвалу;
  • подвергаться лености;
  • употреблять алкоголь.

 

Что нельзя делать в день зимнего солнцестояния
Девушка наблюдает, как горит свеча. Фото: google.com

Народные приметы в день зимнего солнцестояния

Есть интересные народные приметы, связанные с кратчайшим днем в году:

  • Если день пасмурный, весна придет рано, а ясное небо свидетельствует о долгой и суровой зиме.
  • Если заметили иней на деревьях, ждать богатого урожая.
  • Если дождь, ждем дождливую весну.
  • Какая погода в день зимнего солнцестояния, такая и 31 декабря.
  • Вьюга или снегопад в этот день предвещают дождливое лето.
  • Воробьи начали гнезда строить и таскать разные ветки и мусор, ждите сильных морозов уже через несколько дней.
  • С утра наперебой чирикают синицы — к морозу.
  • Птицы под крышей прячутся — у метели.
  • Если встретить этот день в грязном доме, то весь следующий год вас будут ждать неприятности.
  • Ветвь елки в доме будет отпугивать в этот день все нечистые силы, которые постараются пакостить.

 

Раньше мы делились подробным календарем магнитных бурь на декабрь.

Также мы писали, когда гигантская комета Дьявола с ледяным вулканом приблизится к Земле и угрожает ли она нашей планете.

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