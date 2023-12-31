Меми 2023 - з чого сміялися українці

Найкращі меми року — з чого попри війну сміялися українці
Для українців 2023 рік супроводжувався трагічними подіями внаслідок збройної агресії РФ. Однак були моменти, які українці не могли оминути без посмішки та сміху. Особливо якщо біда ставалася у тих, хто давно на неї заслужив. А інколи доводилося жартувати зі складних подій в країні, аби не плакати.
Кращі меми року — у добірці Новини.LIVE.
Меми про події в Росії
В російському Бєлгороді весною 2023 року сталася "бавовна". "Російський добровольчий корпус" заявив, що він на боці України і почав виконувати бойові завдання на території РФ. Росіяни бігли, тікали і плакали…"
Такі події підсилили віру українців у те, що Росія розвалиться. І хоч державний переворот в РФ провалився, ситуація ще раз довела — на Росії жодну справу не доведуть до кінця. А про "кінець" Пригожина українці продовжують жартувати досі.
6 грудня екснардепа Верховної Ради Іллю Киву було вбито в Підмосков'ї. На таку подію про "гвинтика" українці не могли не відреагувати жартами.
Жарти про події в Україні
Дипломатичний корпус у 2023 році робив усе, щоб Україна отримала винищувачі. Президент України Володимир Зеленський посидів у кабіні F-16. Дотримуючись давньої традиції, українці відреагували на цю подію черговими мемами.
На мобільного оператора "Київстар" здійснили потужну хакерську атаку 12 грудня. Це вплинуло не лише на відсутність мобільного зв'язку та інтернету, але й на щоденні послуги. Попри це, українці не впадали в паніку і встигли вигадати порцію жартів, пов'язаних з цим.
Меми про народну депутатку Безуглу — окрема категорія жартів. Наприкінці 2023 року жінка почала шокувати своїми дописами в соцмережах і сама наражала себе на хвилю не тільки обурення, а й сміху.
Раніше ми писали про кращі меми 2022 року — нагадайте собі про Москву, яка згоріла, і про Джонсонюка у Києві.
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