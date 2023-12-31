Меми 2023 - з чого сміялися українці

Жарти про смерть Киви. Фото: Соцмережі

Для українців 2023 рік супроводжувався трагічними подіями внаслідок збройної агресії РФ. Однак були моменти, які українці не могли оминути без посмішки та сміху. Особливо якщо біда ставалася у тих, хто давно на неї заслужив. А інколи доводилося жартувати зі складних подій в країні, аби не плакати.

Кращі меми року — у добірці Новини.LIVE.

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Меми про події в Росії

В російському Бєлгороді весною 2023 року сталася "бавовна". "Російський добровольчий корпус" заявив, що він на боці України і почав виконувати бойові завдання на території РФ. Росіяни бігли, тікали і плакали…"

Мем про "бавовну" в Бєлгороді. Фото: соцмережі

Такі події підсилили віру українців у те, що Росія розвалиться. І хоч державний переворот в РФ провалився, ситуація ще раз довела — на Росії жодну справу не доведуть до кінця. А про "кінець" Пригожина українці продовжують жартувати досі.

Мем про Пригожина. Фото: Соцмережі

Мем про смерть Пригожина. Фото: Соцмережі

Мем про Пригожина. Фото: Соцмережі

6 грудня екснардепа Верховної Ради Іллю Киву було вбито в Підмосков'ї. На таку подію про "гвинтика" українці не могли не відреагувати жартами.

Мем про смерть Киви. Фото: Соцмережі

Мем про ліквідацію Киви. Фото: соцмережі

Жарти про події в Україні

Дипломатичний корпус у 2023 році робив усе, щоб Україна отримала винищувачі. Президент України Володимир Зеленський посидів у кабіні F-16. Дотримуючись давньої традиції, українці відреагували на цю подію черговими мемами.

Мем про Зеленського та F-16. Фото: соцмережі

На мобільного оператора "Київстар" здійснили потужну хакерську атаку 12 грудня. Це вплинуло не лише на відсутність мобільного зв'язку та інтернету, але й на щоденні послуги. Попри це, українці не впадали в паніку і встигли вигадати порцію жартів, пов'язаних з цим.

Мем про збої в роботі "Київстар". Фото: соцмережі

Мем про роботу "Київстар". Фото: Соцмережі

Меми про народну депутатку Безуглу — окрема категорія жартів. Наприкінці 2023 року жінка почала шокувати своїми дописами в соцмережах і сама наражала себе на хвилю не тільки обурення, а й сміху.

Жарт про Безуглу в старості. Фото: соцмережі

Жарт про Безуглу. Фото: соцмережі

Раніше ми писали про кращі меми 2022 року — нагадайте собі про Москву, яка згоріла, і про Джонсонюка у Києві.