Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Найкращі меми року — з чого попри війну сміялися українці arrow

Найкращі меми року — з чого попри війну сміялися українці

31 грудня 2023 08:00
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Меми 2023 - з чого сміялися українці
Жарти про смерть Киви. Фото: Соцмережі
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Для українців 2023 рік супроводжувався трагічними подіями внаслідок збройної агресії РФ. Однак були моменти, які українці не могли оминути без посмішки та сміху. Особливо якщо біда ставалася у тих, хто давно на неї заслужив. А інколи доводилося жартувати зі складних подій в країні, аби не плакати. 

Кращі меми року — у добірці Новини.LIVE. 

Читайте також:

Меми про події в Росії 

В російському Бєлгороді весною 2023 року сталася "бавовна". "Російський добровольчий корпус" заявив, що він на боці України і почав виконувати бойові завдання на території РФ. Росіяни бігли, тікали і плакали…" 

Мем про Белгород
Мем про "бавовну" в Бєлгороді. Фото: соцмережі

Такі події підсилили віру українців у те, що Росія розвалиться. І хоч державний переворот в РФ провалився, ситуація ще раз довела — на Росії жодну справу не доведуть до кінця. А про "кінець" Пригожина українці продовжують жартувати досі. 

мемы о смерти Пригожина
Мем про Пригожина. Фото: Соцмережі
мемы о смерти Пригожина
Мем про смерть Пригожина. Фото: Соцмережі
мемы о смерти Пригожина
Мем про Пригожина. Фото: Соцмережі

6 грудня екснардепа Верховної Ради Іллю Киву було вбито в Підмосков'ї. На таку подію про "гвинтика" українці не могли не відреагувати жартами. 

шутка про Киву
Мем про смерть Киви. Фото: Соцмережі
шутка про Киву
Мем про ліквідацію  Киви. Фото: соцмережі

Жарти про події в Україні 

Дипломатичний корпус у 2023 році робив усе, щоб Україна отримала винищувачі. Президент України Володимир Зеленський посидів у кабіні F-16. Дотримуючись давньої традиції, українці відреагували на цю подію черговими мемами.

мем про F-16
Мем про Зеленського та F-16. Фото: соцмережі

На мобільного оператора "Київстар" здійснили потужну хакерську атаку 12 грудня. Це вплинуло не лише на відсутність мобільного зв'язку та інтернету, але й на щоденні послуги. Попри це, українці не впадали в паніку і встигли вигадати порцію жартів, пов'язаних з цим.  

шутка о Киевстаре
Мем про збої в роботі "Київстар". Фото: соцмережі
шутка о Киевстаре
Мем про роботу "Київстар". Фото: Соцмережі

Меми про народну депутатку Безуглу — окрема категорія жартів. Наприкінці 2023 року жінка почала шокувати своїми дописами в соцмережах і сама наражала себе на хвилю не тільки обурення, а й сміху. 

мем про Безуглую
Жарт про Безуглу в старості. Фото: соцмережі
мем про Безуглую
Жарт про Безуглу. Фото: соцмережі

Раніше ми писали про кращі меми 2022 року — нагадайте собі про Москву, яка згоріла, і про Джонсонюка у Києві. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

Актуальне по темі