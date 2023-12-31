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Лучшие мемы года — над чем, несмотря на войну, смеялись украинцы

31 декабря 2023 08:00
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Мемы 2023 – над чем смеялись украинцы
Шутки о смерти Кивы. Фото: Соцсети
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Для украинцев 2023 год сопровождался трагическими событиями вследствие вооруженной агрессии РФ. Однако были моменты, которые украинцы не могли обойти без улыбки и смеха. Особенно если беда случалась у тех, кто давно ее заслужил. А иногда приходилось шутить о сложных событиях в стране, чтобы не плакать.

Лучшие мемы года —  в подборке Новини.LIVE.

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Мемы о событиях в России

В российском Белгороде весной 2023 года произошел "хлопок". "Русский добровольческий корпус" заявил, что он на стороне Украины и начал выполнять боевые задания на территории РФ. Россияне убегали и плакали…"

Мем о Белгороде
Мем о "хлопке" в Белгороде. Фото: соцсети

Такие события усилили веру украинцев в то, что Россия рухнет. И хотя государственный переворот в РФ провалился, ситуация еще раз доказала — в России ни одно дело не доведут до конца. А о "конце" Пригожина украинцы продолжают шутить до сих пор.

мемы о смерти Пригожина
Мем о Пригожине. Фото: соцсети
мемы о смерти Пригожина
Мем о смерти Пригожина. Фото: соцсети
мемы о смерти Пригожина
Мем о Пригожине. Фото: соцсети

6 декабря экс-нардеп Верховной Рады Илья Кива был убит в Подмосковье. На такое событие о "винтике" украинцы не могли не отреагировать шутками.

жарт о Киве
Мем о смерти Кивы. Фото: Соцсети
жарт о Киве
Мем о ликвидации Кивы. Фото: соцсети

Шутки о событиях в Украине

Дипломатический корпус в 2023 году делал все, чтобы Украина получила истребители. Президент Украины Владимир Зеленский посидел в кабине F-16. Следуя давней традиции, украинцы отреагировали на это событие очередными мемами.

мем о F-16
Мем о Зеленском и F-16. Фото: соцсети

На мобильного оператора "Киевстар" совершили мощную хакерскую атаку 12 декабря. Это повлияло не только на отсутствие мобильной связи и Интернета, но и на ежедневные услуги. Несмотря на это, украинцы не впадали в панику и успели придумать порцию шуток, связанных с этим.

жарт о Киевстаре
Мем о сбоях в работе "Киевстар". Фото: соцсети
жарт о Киевстаре
Мем о работе "Киевстар". Фото: соцсети

Мемы о народном депутате Безуглой — отдельная категория шуток. В конце 2023 года женщина стала шокировать своими постами в соцсетях и сама подвергала себя волне не только возмущений, но и шуток.

мем о Безуглой
Шутка о Безуглой в старости. Фото: соцсети
мем о Безуглой
Шутка о Безуглой. Фото: соцсети

Раньше мы писали о лучших мемах 2022 года — напомните себе о сгоревшей Москве и о Джонсонюке в Киеве.

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