Мемы 2023 – над чем смеялись украинцы

Лучшие мемы года — над чем, несмотря на войну, смеялись украинцы
Для украинцев 2023 год сопровождался трагическими событиями вследствие вооруженной агрессии РФ. Однако были моменты, которые украинцы не могли обойти без улыбки и смеха. Особенно если беда случалась у тех, кто давно ее заслужил. А иногда приходилось шутить о сложных событиях в стране, чтобы не плакать.
Лучшие мемы года — в подборке Новини.LIVE.
Мемы о событиях в России
В российском Белгороде весной 2023 года произошел "хлопок". "Русский добровольческий корпус" заявил, что он на стороне Украины и начал выполнять боевые задания на территории РФ. Россияне убегали и плакали…"
Такие события усилили веру украинцев в то, что Россия рухнет. И хотя государственный переворот в РФ провалился, ситуация еще раз доказала — в России ни одно дело не доведут до конца. А о "конце" Пригожина украинцы продолжают шутить до сих пор.
6 декабря экс-нардеп Верховной Рады Илья Кива был убит в Подмосковье. На такое событие о "винтике" украинцы не могли не отреагировать шутками.
Шутки о событиях в Украине
Дипломатический корпус в 2023 году делал все, чтобы Украина получила истребители. Президент Украины Владимир Зеленский посидел в кабине F-16. Следуя давней традиции, украинцы отреагировали на это событие очередными мемами.
На мобильного оператора "Киевстар" совершили мощную хакерскую атаку 12 декабря. Это повлияло не только на отсутствие мобильной связи и Интернета, но и на ежедневные услуги. Несмотря на это, украинцы не впадали в панику и успели придумать порцию шуток, связанных с этим.
Мемы о народном депутате Безуглой — отдельная категория шуток. В конце 2023 года женщина стала шокировать своими постами в соцсетях и сама подвергала себя волне не только возмущений, но и шуток.
Раньше мы писали о лучших мемах 2022 года — напомните себе о сгоревшей Москве и о Джонсонюке в Киеве.
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