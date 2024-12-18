Найменші у світі руки

Йоті Амге. Фото: Popsugar

Найменша жінка у світі індіанка Йоті ​​Амге встановила ще один рекорд. На цей раз зафіксували найменші жіночі руки у світі.

Про це повідомили на сторінці Книги рекордів Гіннеса в Instagram.

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Найменші жіночі руки у світі

Як зазначили на сторінці Книги рекордів Гіннеса, індіанка Йоті ​​Амге має найменші жіночі руки у світі. Ліва рука жінки — 7,1 см, а права — 7,2 см.

31-річна Йоті Амге має зріст 62,8 сантиметра. Жінка важить понад 5 кілограмів та визнана найменшою у світі.

Рука Йоті Амге. Фото: Книга рекордів Гіннеса

Нагадаємо, у США встановили рекорд 102-річна Марджорі Фітерман та 100-річний Берні Літман. Вони офіційно стали найстаршою у світі парою, що одружилася.

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